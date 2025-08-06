Τη σορό ενός άνδρα που αγνοούνταν εδώ και 28 ολόκληρα χρόνια βρέθηκε σε έναν παγετώνα που λιώνει στην απομακρυσμένη και ορεινή περιοχή Κοχιστάν του Πακιστάν.

Το άψυχο σώμα του άνδρα εντόπισε ένας βοσκός, το οποίο παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, με τα ρούχα του άθικτα, στη λεγόμενη «Κοιλάδα της Κυρίας», στα ανατολικά της χώρας.

Μαζί με τη σορό εντοπίστηκε και μια ταυτότητα με το όνομα Νασιρουντίν. Έπειτα από έρευνες, η αστυνομία ανακάλυψε ότι η σορός ανήκει σε έναν άνδρα τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν στην περιοχή τον Ιούνιο του 1997, αφού έπεσε σε μια ρωγμή παγετώνα κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας.

Η περιοχή έχει δει μειωμένες χιονοπτώσεις τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι παγετώνες να εκτίθενται στο άμεσο ηλιακό φως και να λιώνουν πιο γρήγορα. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η ανακάλυψη του σώματος δείχνει πώς η κλιματική αλλαγή έχει επιταχύνει την τήξη των παγετώνων.

«Αυτό που είδα ήταν απίστευτο», δήλωσε στο BBC ο βοσκός που βρήκε το πτώμα, Omar Khan. «Το πτώμα ήταν άθικτο. Τα ρούχα δεν ήταν καν σκισμένα».

Μόλις η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τον Νασιρουντίν, οι ντόπιοι άρχισαν να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες, πρόσθεσε ο Khan.

Ο Νασιρουντίν ήταν παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, ταξίδευε με τον αδελφό του, Καθιρουντίν. Η αστυνομία ανέφερε ότι μια οικογενειακή διαμάχη ανάγκασε τους δύο άνδρες να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.

Ο Καθιρουντίν είπε στο BBC ότι είχαν φτάσει στην κοιλάδα εκείνο το πρωί και κάποια στιγμή γύρω στο απόγευμα, ο αδερφός του μπήκε σε μια σπηλιά. Όταν δεν επέστρεψε τότε άρχισε να τον αναζητάει μέσα στη σπηλιά. Έπειτα πήγε και ζήτησε βοήθεια από άλλους στην περιοχή για να ψάξουν περαιτέρω. Αλλά δεν τον βρήκαν ποτέ.

Όταν ένα ανθρώπινο σώμα πέφτει σε έναν παγετώνα, το ακραίο κρύο το παγώνει γρήγορα, αποτρέποντας την αποσύνθεση, δήλωσε ο καθηγητής Μουχάμαντ Μπιλάλ, επικεφαλής του Τμήματος Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Comsats του Ισλαμαμπάντ.

Το σώμα στη συνέχεια μουμιοποιείται λόγω έλλειψης υγρασίας και οξυγόνου στον παγετώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.