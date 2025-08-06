Ο εθνικιστής ιστορικός Κάρολ Ναβρότσκι, θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ που έκανε εκστρατεία με το σύνθημα «Πρώτα η Πολωνία, Πρώτα οι Πολωνοί», ορκίσθηκε σήμερα πρόεδρος της χώρας του.

Έχοντας την υποστήριξη του πρώην κυβερνώντος υπερσυντηρητικού, εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), ο Ναβρότσκι νίκησε με μικρή διαφορά τον φιλοευρωπαίο Ραφάλ Τρασκόφσκι, καταφέροντας πλήγμα στη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση που έχει αναλάβει την διακυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια.

Κατά την ομιλία του ενώπιον του πολωνικού κοινοβουλίου αμέσως μετά την ορκωμοσία του, ο νέος πρόεδρος δήλωσε ότι η Πολωνία πρέπει να αρχίσει αμέσως τις διαδικασίες για την αλλαγή του συντάγματος.

«Πρόσφατα, το πολωνικό σύνταγμα παραβιάσθηκε κατά τόσο συστηματικό τρόπο, που εμείς, ως πολιτική τάξη, πρέπει να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε λύσεις για ένα νέο σύνταγμα που θα είναι έτοιμο προς έγκριση, ελπίζω και πιστεύω, το 2030», είπε.

Ο νέος πρόεδρος δεσμεύθηκε ενώπιον της πολωνικής Δίαιτας ότι θα είναι η φωνή των Πολωνών που θέλουν η χώρα τους να διατηρήσει την κυριαρχία της ως μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσθεσε ότι τάσσεται κατά της παράνομης μετανάστευσης και κατά της ένταξης της Πολωνίας στην Ευρωζώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

