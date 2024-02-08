Αναβλήθηκε η επίσκεψη του Πούτιν στην Τουρκία

Αναβάλλεται για τα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαρτίου η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Τουρκία.

Το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο για τις 12 Φεβρουαρίου και την είδηση για την αναβολή μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο πηγή από την Άγκυρα.

Χθες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

