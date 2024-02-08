Ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε μεταξύ αστυνομικών και ενός 26χρονου άνδρα χθες το απόγευμα της Τετάρτης, σε πόλη της Γαλλίας σύμφωνα με αστυνομική πηγή του BFMTV.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία γυναίκα θορυβήθηκε όταν διέκρινε τον 26χρονο πρώην σύντροφό της πίσω από την πόρτα του διαμερίσματός της και κάλεσε την αστυνομία για συμβάν «εξαιρετικού κινδύνου».

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον τους και οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο ένας από τους αστυνομικούς που επιχείρησαν στο σημείο.

Τα μέλη της αστυνομίας που κλήθηκαν στο σημείο έλαβαν «υποστήριξη» από τον νομάρχη της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνέζ, ο οποίος διευκρίνισε ότι η αστυνομία έπρεπε να «αντεπιτεθεί αφού έγινε στόχος πυροβολισμών».

Η γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία είχε αναλάβει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού τους στις 18 Ιανουαρίου.

Ο 26χρονος δράστης ήταν γνωστός στις αρχές για ενδοοικογενειακή βία στο παρελθόν.

