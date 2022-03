Αναβάλλεται η εκκένωση της Μαριούπολης και της Βολνοβάχα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Μαριούπολης, καθώς οι Ρώσοι συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρωσική πλευρά δεν τήρησε την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί προκειμένου να μπορεί ο άμαχος πληθυσμός να εγκαταλείψει με ασφάλεια τις περιοχές αυτές.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στην Ουκρανία κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν τηρούν τη συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός κατά μήκος όλης της διαδρομής απομάκρυνσης των αμάχων.

Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης είπε ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να βομβαρδίζονται καθώς προσπαθούν να φύγουν από την πόλη. Ανέφερε στο BBC ότι «στην αρχή μας είπαν ότι οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν για λίγο, αλλά μετά συνέχισαν να χρησιμοποιούν σκληρό πυροβολικό και ρουκέτες για να βομβαρδίσουν τη Μαριούπολη. Ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος».

Ο αντιδήμαρχος είπε, επίσης, ότι οι αρχές της πόλης έλαβαν πληροφορίες ότι διεξάγονται μάχες «στον δρόμο προς τη Ζαπορίζια», καθιστώντας τον επισφαλή.

«Κατανοούμε ότι [η κατάπαυση του πυρός] δεν ήταν αληθινή από τη ρωσική πλευρά και συνεχίζουν να καταστρέφουν τη Μαριούπολη. Αποφασίσαμε να γυρίσουμε τους πολίτες μας πίσω γιατί δεν είναι ασφαλές να είναι στους δρόμους». Τόνισε, δε, ότι ο βομβαρδισμός της πόλης και οι μάχες στο δρόμο προς τη Ζαπορίζια καθιστούν «αδύνατη την εκκένωση των ανθρώπων».

