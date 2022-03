Χαμηλές είναι οι προσδοκίες για τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα Σάββατο ή αύριο, καθώς η ρωσική πλευρά τηρεί αδιάλλακτη στάση.

Μιλώντας χθες με τον καγκελάριο Σολτς, ο πρόεδρος Πούτιν, αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση της καγκελαρίας, ενημέρωσε τον κ. Σολτς ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν προγραμματίσει τρίτο γύρο συνομιλιών για το Σαββατοκύριακο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συνομιλίες στο εγγύς μέλλον.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) ανεπτυγμένων οικονομιών διεμήνυσαν χθες ότι οι υπεύθυνοι για τις ρωσικές στρατιωτικές επιθέσεις σε αμάχους στην Ουκρανία πρέπει να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους, μετά από πολυάριθμες αναφορές για χρήση βομβών διασποράς και άλλων απαγορευμένων πυρομαχικών.

«Ο κόσμος απέτρεψε οριακά μια πυρηνική καταστροφή το βράδυ της Πέμπτης όταν ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη ρωσική επιχείρηση κατάληψης του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στην Ουκρανία» επισήμανε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Τη δυσοίωνη εκτίμηση ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για καιρό ακόμα, έκαναν σε κοινές δηλώσεις τους στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποιώντας τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν πως στην περίπτωση αυτή θα επιβληθεί νέο πακέτο σκληρών κυρώσεων.



«Είναι τραγικό, φρικτό, αλλά δυστυχώς ο πόλεμος μπορεί να μην τελειώσει ακόμα. Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος» δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν, επαναλαμβάνοντας ότι τυχόν ατιμωρησία του Πούτιν θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για να επαναληφθούν ανάλογες καταστροφικές καταστάσεις. «Tο διακύβευμα είναι πολύ υψηλό» υπογράμμισε.



Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι «ο πόλεμος απέχει πολύ από το να τελειώσει». Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε, οι εταίροι είναι αποφασισμένοι να επιβάλουν περαιτέρω αυστηρά μέτρα εάν «ο Πούτιν δεν σταματήσει».



«Χάρη σε αυτόν τον συντονισμό (μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ), σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μαζί σε χρόνο ρεκόρ, ένα σύνολο κυρώσεων που δείχνουν την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε τον Πούτιν να πληρώσει το τίμημα», υπογράμμισε.

Για το «άσχημο πρόσωπο του πολέμου που ξέσπασε στα σύνορά μας» έκανε λόγο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Δυσοίωνες προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες στην Ουκρανία από τον γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα.

Μετά την έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Στόλτενμπεργκ απηύθυνε προειδοποίηση ότι τα χειρότερα έπονται, καθώς όπως είπε οι ρωσικές δυνάμεις αναμένεται να φέρουν βαρύτερο οπλισμό και να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους σε όλη την Ουκρανία. Προειδοποίησε μάλιστα για «περισσότερο θάνατο, περισσότερα βάσανα, και περισσότερη καταστροφή».

Today's meeting with my @NATO Foreign Minister counterparts was essential, as we continue to consult with our Allies and European partners on Russia’s war of choice against Ukraine. We are united in responding to Russia’s aggression, and we remain #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/Wlg5sOBaAf