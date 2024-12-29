Γερμανία: «Μεγάλο συνασπισμό» CDU/CSU-SPD δείχνει νέα δημοσκόπηση

Το σενάριο του «μεγάλου συνασπισμού», κυβέρνησης με μείζονα εταίρο τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και ήσσονα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), υποδεικνύει ως πιθανότερη μετεκλογική συμμαχία η τελευταία δημοσκόπηση του έτους για την εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με την έρευνα του ινστιτούτου INSA που διενεργήθηκε λογαριασμό της ταμπλόιντ, η Ένωση διατηρεί οριακά μειωμένο το καθαρό πάντως προβάδισμά της ως προς τις προθέσεις ψήφου με 31% (-1), ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) παραμένει στη δεύτερη θέση με 20% (αμετάβλητο). Το SPD ακολουθεί με 17% (+1), ενώ οι Πράσινοι παραμένουν στην τέταρτη θέση με 12%. Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) περιορίζεται στο 7% (-1), ενώ το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) θα χρειαστεί να δώσει μάχη για να μπει στην Bundestag, βρίσκεται κάτω από το όριο του 5% με 4% (-1).

«Αυτή τη στιγμή διαφαίνεται κοινοβουλευτική πλειοψηφία για συνασπισμό CDU/CSU - SPD με 48%. Ένας συνασπισμός CDU/CSU - Πρασίνων θα συγκέντρωνε 43%, αλλά για την κυβερνητική πλειοψηφία απαιτείται ποσοστό 44%», εξήγησε ο επικεφαλής του INSA Χέρμαν Μπίνκερτ.

Στο υποθετικό ερώτημα περί απευθείας εκλογής καγκελάριου προηγείται η αρχηγός της AfD Αλίς Βάιντελ με 21% (-3), την οποία ακολουθούν ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης Φρίντριχ Μερτς με 20% (αμετάβλητο), ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς (SPD) με 16% (+1) και ο υποψήφιος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ με 14% (αμετάβλητο).

Πηγή: skai.gr

