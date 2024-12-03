Εκπρόσωποι του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και της Φάταχ, του κόμματος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, συμφώνησαν να σχηματίσουν μια επιτροπή για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, έγινε γνωστό σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο από διαπραγματευτές και των δύο πλευρών.

Έπειτα από συζητήσεις στο Κάιρο υπό την αιγίδα των αιγυπτιακών αρχών, οι δυο παλαιστινιακές παρατάξεις ενέκριναν ένα σχέδιο συμφωνίας που πρέπει να επικυρωθεί με προεδρικό διάταγμα του Αμπάς, σύμφωνα με ένα μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς και ένα άλλο της Φάταχ.

Ωστόσο, στη Ραμάλα, την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το σχέδιο απορρίφθηκε από τον Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, τον ισχυρό γενικό γραμματέα της Φάταχ, ο οποίος βλέπει σε αυτό έναν παράγοντα "διχασμού" των Παλαιστινίων.

«Θέλουμε μια κυβέρνηση, έναν μηχανισμό ασφαλείας και μια πολιτική. Κάθε συζήτηση ή προσπάθεια εκτός αυτού του πλαισίου είναι λάθος», είπε στους δημοσιογράφους.

Κατά την άποψή του, είναι ουσιαστικό να "προστατευτούν" οι παλαιστινιακοί θεσμοί όπως η Παλαιστινιακή Αρχή παρά να "σχηματιστούν χωριστές επιτροπές εδώ και εκεί διακριτές μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε κανένα διάβημα που ενισχύει τον διχασμό ή συμμορφώνεται με τη βούληση του Μπενιαμίν Νετανιάχου», του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, η επιτροπή, που πρόκειται να συγκροτηθεί από δέκα έως δεκαπέντε προσωπικότητες που δεν έχουν σχέση με το ένα ή το άλλο κίνημα, θα είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια, την εκπαίδευση, την υγεία, την οικονομία και την ανοικοδόμηση, σε συντονισμό με την κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα.

Η επιτροπή θα είναι επίσης αρμόδια για τη διοίκηση του παλαιστινιακού τμήματος του σημείου διέλευσης της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, της μοναδικής πύλης που έχει ο μικρός θύλακας προς μια χώρα εκτός του Ισραήλ.

Η εκτελεστική επιτροπή της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), όπου κυριαρχεί η Φάταχ αλλά στην οποία δεν ανήκει η Χαμάς, αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με ένα από τα μέλη της, και μπορεί να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί ή όχι τη συμφωνία του Καΐρου.

«Πώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία όταν το Ισραήλ ελέγχει στρατιωτικά τη Γάζα;» διερωτάται ο Γάσαν Χατίμπ, Παλαιστίνιος αναλυτής και πρώην μέλος της κυβέρνησης.

Αυτός ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπίρζεϊτ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τονίζει ότι οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν ακόμη αντιδράσει, παρόλο που καταλαμβάνουν εκ νέου τη Λωρίδα της Γάζας και ελέγχουν όλα τα σημεία πρόσβασης στον μικρό θύλακα.

«Εάν η συμφωνία αυτή εφαρμοστεί, θα αποδεσμεύσει το Ισραήλ από τις υποχρεώσεις του ως κατακτητή», είπε ο Χατίμπ.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.208 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία και περιλαμβάνει τους ομήρους που έχασαν τη ζωή τους ενώ κρατούνταν αιχμάλωτοι.

Η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας μετρά τουλάχιστον 44.502 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα, που κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

