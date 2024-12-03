Ανάλυση CNN: Η σύγχρονη δημοκρατία της Νότιας Κορέας βυθίζεται σε πολιτικό χάος

Η απόφαση του προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-Γέολ να κηρύξει στρατιωτικό νόμο είναι μια από τις πιο δραματικές πολιτικές αποφάσεις που έλαβε ηγέτης της χώρας στη σύγχρονη δημοκρατική ιστορία της και βυθίζει μια σημαντική οικονομία της Ανατολικής Ασίας - και έναν βασικό περιφερειακό σύμμαχο των ΗΠΑ - στο χάος.

Όπως σημειώνει το CNN σε ανάλυσή του, η Νότια Κορέα είναι μια σύγχρονη και ταραχώδης δημοκρατία από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Για δεκαετίες, οι διαδηλώσεις ήταν κάτι συνηθισμένο, η ελευθερία του λόγου εγγυημένη και η εξουσία μεταβιβαζόταν ειρηνικά μεταξύ των αντίπαλων πολιτικών στρατοπέδων.

Η εγχώρια πολιτική της Νότιας Κορέας ήταν επί μακρόν εύθραυστη. Αλλά κανένας ηγέτης στη δημοκρατική εποχή δεν έφτασε στο σημείο να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Τους τελευταίους μήνες, ο Γιουν και το κυβερνών Κόμμα Λαϊκής Ισχύος βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές αντιδράσεις από τους κύριους αντιπάλους τους, το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο χρησιμοποίησε το κοινοβούλιο για να παραπέμψει σε δίκη βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου και να καθυστερήσει ένα νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό.

Ο Γιουν απέρριψε επίσης τα αιτήματα για ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με διάφορα σκάνδαλα που έχουν περιβάλει τόσο βασικούς αξιωματούχους όσο και τη σύζυγό του, δημιουργώντας μια όλο και πιο τεταμένη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της χώρας.

Δεν είναι σαφές πόσο μπορεί να διαρκέσει η στρατιωτική διαταγή του Γιουν. Σύμφωνα με το Associated Press, σύμφωνα με το νόμο της Νότιας Κορέας, ο στρατιωτικός νόμος μπορεί να αρθεί με πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, όπου το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα έχει την πλειοψηφία.

]Σημειώνεται ότι το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, με παρόντα 190 από τα 300 μέλη του, ενέκρινε ψήφισμα την Τετάρτη που απαιτεί την άρση του στρατιωτικού νόμου που κήρυξε ο πρόεδρος Γιουν Σουκ-Γέολ, μετέδωσε ζωντανή τηλεόραση.

