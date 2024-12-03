FT: Αισιόδοξη η Ελλάδα για Γλυπτά Παρθενώνα από συνάντηση Μητσοτάκη- Στάρμερ

Η Ελλάδα είναι αισιόδοξη για τη σύναψη συμφωνίας με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα μέσα το επόμενο έτος, καθώς η Downing Street επανέλαβε ότι ο Keir Starmer δε θα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, σημειώνουν σε σχετικό του άρθρο οι Financial Times.

Στο δημοσίευμα συνοψίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ντάουνινγκ Στριτ την Τρίτη για εκτενείς συνομιλίες.

Παρόλο που η βρετανική πλευρά υποστηρίζει ότι το ζήτημα των Γλυπτών δεν ήταν στην ατζέντα του Starmer, Έλληνες αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το θέμα.

Οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του μουσείου έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και ο Starmer έχει προηγουμένως ξεκαθαρίσει ότι δε θα εμπόδιζε μια συμφωνία «δανείου» εάν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτήν.

Το τρέχον πλαίσιο που εξετάζεται περιλαμβάνει τη μεταφορά τμημάτων της ζωφόρου στην Αθήνα για συγκεκριμένες περιόδους.

Ερωτηθείς την Τρίτη εάν θα σταθεί εμπόδιο σε κάποιου είδους «δάνειο» των γλυπτών στην Αθήνα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος ως προς το ότι «εναπόκειται στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο και είναι ιδιωτικός οργανισμός, να λάβει αποφάσεις σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε εκπρόσωπος του με τους Έλληνες αξιωματούχους να σημειώνεται πως χαιρέτησαν «το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση δε θα σταθεί εμπόδιο όταν επιτευχθεί συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο».

Η Ντάουνινγκ Στριτ πάντως, προσθέτουν οι FT, δεν αφήνει περιθώριο κατάργησης του σχετικού νόμου του 1963 που σταματά κάθε οριστική μεταφορά κειμηλίων που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο στο εξωτερικό, αλλά οι συνομιλίες για μια καινοτόμο «συμφωνία δανείου» έχουν προχωρήσει αρκετά.

Tην ίδια ώρα, το Βρετανικό Μουσείο κάνει λόγο για εποικοδομητικές συνομιλίες αλλά.. «υπάρχει ακόμα λίγος δρόμος».

Παράλληλα, συνοψίζει πως από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ελλάδας, έθεσε την επιστροφή των Γλυπτών ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Στο επίκεντρο» του βρετανικού Τύπου τα γλυπτά

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα απασχόλησαν ιδιαίτερα τον Stephen Fry ο οποίος μιλώντας στο Sky News, ο Stephen Fry δήλωσε πως νιώθει ένας «πειρατής κόμης» που μάλλον δεν αξίζει να συνδεθεί το όνομά του με αυτές τις αρχαιότητες.

«Προφανώς για τους Έλληνες η επιστροφή των Γλυπτών θα σημαίνει την ενοποίηση φανταστικά ιερών κομματιών και για τη Βρετανία θα σημαίνει τη βελτίωση της φήμη μας - θα την ενισχύσει», περιγράφει και προσθέτει πως «θα φανεί ότι έχουμε κάνει κάτι αρκετά αριστοκρατικό».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο «δανεισμός» στην Ελλάδα «δεν είναι αποδεκτή λέξη» γιατί «δεν δείχνει ότι ανήκουν στην Αθήνα και στον ελληνικό λαό».

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο μέσο έκανε λόγο σε δημοσίευμά του το πρωί της Δευτέρας για δυο με τρεις «ιδιωτικές συναντήσεις» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Γεραπετρίτη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου με θέμα την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, μια ημέρα πριν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ.

Εντούτοις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Γενική Γραμματεία, διέψευσε το παραπάνω τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα συνεχίσει να προβάλλει τη συγκεκριμένη διεκδίκηση.

Μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα είναι «κοντά», δήλωσε την ίδια ώρα στο BBC πρώην σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη ανέφερε ότι «φαίνεται πως οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει» για τη μετεγκατάσταση των Ελγίνεων Μαρμάρων στην Αθήνα, τα οποία ελήφθησαν από την Ακρόπολη πριν από περισσότερα από 200 χρόνια και εκτίθενται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.

Τι λένε οι Βρετανοί

Υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα τάσσεται το 53% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση του YouGov σε δείγμα 4280 Βρετανών.

Την ίδια ώρα το 24% τάσσεται υπέρ της παραμονή τους στο Λονδίνο ενώ το 23% απάντησε δεν ξέρω. Το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο φιλοξενεί τα Γλυπτά του Παρθενώνα, αναφέρει το σχετικό ερώτημα της δημοσκόπησης προσθέτοντας ότι τα αρχαία είναι γνωστά και ως "Ελγίνεια".

Τονίζει πως είναι ένα σύνολο κλασικών ελληνικών γλυπτών που αφαιρέθηκαν από τον Παρθενώνα στην Αθήνα, Ελλάδα, πριν από 200 χρόνια από τον Λόρδο Έλγιν. «Κάποιοι πιστεύουν ότι η Βρετανία πρέπει να επιστρέψει τα Μάρμαρα στην Ελλάδα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνουν εδώ. Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η Βρετανία πρέπει να επιστρέψει τα Ελγίνεια Μάρμαρα στην Ελλάδα ή να τα διατηρήσει στη Βρετανία;», ρωτά.

