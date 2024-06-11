Ανάλυση Politico: Μακρόν εναντίον όλων - Ενιαίο μέτωπο από δεξιά και αριστερά

Μόνο μια μέρα αφότου ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές, οι δύο κορυφαίες ακροδεξιές δυνάμεις της χώρας διερεύνησαν την πιθανότητα να συνεργαστούν ενόψει των επικείμενων πρόωρων εκλογών, σε μια αναμέτρηση που πρόκειται να αποδειχθεί κρίσιμη για το μέλλον τόσο της Γαλλίας όσο και της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακρόν προκήρυξε βουλευτικές εκλογές το βράδυ της Κυριακής, αφότου η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» νίκησε το φιλελεύθερο κόμμα του «Αναγέννηση» στις εκλογές της ΕΕ, με διαφορά 31,4% έναντι 14,6%. Ενώ ο Γάλλος πρόεδρος παίζει όλα του τα χαρτιά για να ανακόψει το κύμα εθνικιστών, αντιμεταναστευτικών δεξιών στις εθνικές εκλογές, την ίδια στιγμή οι αντίπαλοί του «δοκιμάζουν τα νερά» για ένα ενιαίο μέτωπο.

Το απολωλώς πρόβατο επιστρέφει στην οικογένεια

Η Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν, η επικεφαλής υποψήφια για το κόμμα «Η Ανακατάληψη» κατά τις εκλογές της Κυριακής, συναντήθηκε τη Δευτέρα με την υποψήφια για την προεδρία του ακροδεξιού κόμματος της Εθνικής Συσπείρωσης και θεία της, Μαρίν Λεπέν και τον πρόεδρο του κινήματος Τζόρνταν Μπαρντελά για να συζητήσουν μια πιθανή συμμαχία.

Η Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν, πρώην βουλευτής της Εθνικής Συσπείρωσης και εγγονή του ιδρυτή του κόμματος Ζαν-Μαρί Λεπέν, είχε γυρίσει την πλάτη της στη θεία της για να ενταχθεί στις παρυφές της «Ανακατάληψης», ενός κόμματος που ιδρύθηκε από τον δημοσιογράφο Ερίκ Ζεμούρ, πριν από την προεδρική κούρσα του 2022.

Αν και το κόμμα της είναι πολύ μικρότερο από την Εθνική Συσπείρωση και την Κυριακή ξεπέρασε μόνο το όριο του 5%, που απαιτείται στη Γαλλία για την εκλογή ευρωβουλευτών, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να αποδειχθεί κρίσιμο σε μια στενή εθνική αναμέτρηση.

Από το βράδυ των εκλογών, η Μαρεσάλ πιέζει ώστε το νέο της κόμμα να σχηματίσει συμμαχία με το παλιό της. «Το εθνικό στρατόπεδο πέτυχε ιστορική νίκη», έγραψε ο Μαρεσάλ σε ανάρτηση τη Δευτέρα στην πλατφόρμα X. «Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης για τη χώρα μας, ήθελα να συναντήσω τη Μαρίν Λεπέν και τον Τζόρνταν Μπαρντελά για να αδράξω την ευκαιρία να οικοδομήσουμε μαζί έναν κυβερνητικό συνασπισμό».

🇫🇷 Merci à tous pour cette belle victoire !

La coalition des droites à laquelle j’aspire apparaît plus que jamais nécessaire.

Pour réussir les législatives, je suis prête à rencontrer @MLP_officiel, @J_Bardella, @ECiotti, @dupontaignan. pic.twitter.com/MkFsWtBGDb — Marion Maréchal (@MarionMarechal) June 9, 2024

Ναι, στη Μαρεσάλ. Όχι, στον Ζεμούρ

Σε τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη συνάντηση, η Λεπέν είπε ότι θα συναντηθεί με μια σειρά πολιτικών αρχηγών προκειμένου να «χτίσει την πλειοψηφία», χωρίς να διευκρινίσει εάν είχε καταλήξει σε συμφωνία με την ανιψιά της. Η Λεπέν σημείωσε, επίσης, ότι η Εθνική Συσπείρωση θα ήταν πρόθυμη να μην προτείνει υποψηφίους ενάντια σε απερχόμενους βουλευτές του συντηρητικού κόμματος Les Républicains εάν καταλήξουν σε συμφωνία με το κόμμα της.

Ενώ η Μαρεσάλ έχει κάνει ξεκάθαρες νύξεις για ενότητα, παραμένει αβέβαιο, εάν ο πρόεδρος και ιδρυτής του κόμματός της, Ζεμούρ, ενστερνίζεται τις ίδιες απόψεις.

Υπονοώντας ότι υπάρχει ρήξη μεταξύ των δύο προσωπικοτήτων εντός του Reconquest, ο Μπαρντελά επαίνεσε την «εποικοδομητική στάση» της Μαρεσάλ «σε αντίθεση με αυτήν του Ερίκ Ζεμούρ».

Η Μαρεσάλ και ο Ζεμούρ, οι οποίοι έλαβαν το 7% των ψήφων στην προεδρική κούρσα του 2022, φέρεται να είχαν αντίθεση κατά την προεκλογική εκστρατεία της ΕΕ. Την Κυριακή, ο Ζεμούρ, ζήτησε την οικοδόμηση «του μεγαλύτερου δεξιού συνασπισμού» χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένα την Εθνική Συσπείρωση ως πιθανό εταίρο.

Πως απαντούν οι αριστερές δυνάμεις

Στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, οι τέσσερις κύριες γαλλικές αριστερές πολιτικές δυνάμεις, οι σοσιαλιστές, οι Πράσινοι, οι κομμουνιστές της χώρας και το πιο ριζοσπαστικό κόμμα France Unbowed σε κοινή τους ανακοίνωση έκαναν έκκληση για μια κοινή πλατφόρμα για να «παρουσιάσει κάποιον εναλλακτικό (πρόεδρο) από τον Εμανουέλ Μακρόν και να πολεμήσει ενάντια στο ρατσιστικό σχέδιο της ακροδεξιάς».

Πριν από δύο χρόνια, τα τέσσερα κόμματα συμφώνησαν να διευθύνουν ένα ενιαίο αριστερό μέτωπο με ένα κοινό μανιφέστο, επιτρέποντας στη γαλλική αριστερά να υπερδιπλασιάσει το σύνολο της στην Εθνοσυνέλευση και να εμποδίσει τον Μακρόν να εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Ωστόσο, η συμμαχία δεν επιβίωσε στη δοκιμασία του χρόνου και κάθε δύναμη συμμετείχε χωριστά στις ευρωπαϊκές εκλογές, αποκαλύπτοντας τις διαφωνίες τους σε θέματα, όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα και η ενσωμάτωση στην ΕΕ.

