Καταιγιστικές είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και τη συντριβή του Εμανουέλ Μακρόν, το κόμμα του οποίου υπέστη οδυνηρή ήττα από την ακροδεξιά, που κατέλαβε την πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά.

Σε μία δραματική εξέλιξη μετά τη βαριά ήττα στις ευρωεκλογές και τη νίκη του κόμματος της Μαρίν Λεπέν με ποσοστό 32%, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι διαλύει την Εθνοσυνέλευση και προκηρύσσει πρόωρες εκλογές για τις 30/6.

«Δεν μπορώ να υποκριθώ ότι σήμερα δεν συνέβη τίποτα. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν ήταν καλό για το κόμμα μου. Η άνοδος των εθνικιστών αποτελεί κίνδυνο για τη Γαλλία και την Ευρώπη».

Είμαστε έτοιμοι δηλώνει η Λεπέν

Άμεση ήταν η αντίδραση της αρχηγού της Εθνικής Συσπείρωσης, η οποία χαρακτήρισε τη νίκη του κόμματός της «ιστορική», λέγοντας ότι «είμαστε έτοιμοι για εκλογές και για να πάρουμε την εξουσία στη Γαλλία εάν οι ψηφοφόροι μας εμπιστευθούν».

Σε ένα πολιτικό στοίχημα με υψηλό ρίσκο, λιγότερο από δύο μήνες πριν το Παρίσι φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει εκλογές για τις 30 Ιουνίου, με τον δεύτερο γύρο να διεξάγεται στις 7 Ιουλίου.

Η απροσδόκητη απόφαση του Μακρόν μπορεί να τον φέρει σε ανίσχυρη θέση, εάν το κόμμα της Λεπέν Εθνική Συσπείρωση (RN) κερδίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Με επικεφαλής τον 28χρονο Τζόρνταν Μπαρντέλα, ο Εθνικός Συναγερμός κέρδισε περίπου το 32% των ψήφων στην ψηφοφορία της Κυριακής, υπερδιπλάσιο ποσοστό από το 15% του Μακρόν, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls. Οι Σοσιαλιστές ήρθαν σε απόσταση αναπνοής από τον Μακρόν με 14%.

Η κριτική από τον στενό συνεργάτη

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, ένας από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου Μακρόν, δήλωσε σήμερα ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη Γαλλία είναι μια ήττα για τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του.

"Σήμερα πρέπει να αναρωτηθούμε και επίσης να εξηγήσουμε στους Γάλλους γιατί δεν ήμασταν σε θέση να τους ακούσουμε αρκετά", δήλωσε ο Νταρμανέν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 TV.

Πηγή: skai.gr

