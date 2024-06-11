Ο Ιάπωνας βιοχημικός Ακίρα Έντο γεννήθηκε το 1933 σε μια οικογένεια αγροτών στην επαρχία της βόρειας Ιαπωνίας.

Οι φιλοδοξίες του φάνηκαν από μικρή ηλικία χάρη στον παππού του, ο οποίος ενδιαφερόταν για την ιατρική και έγινε ένας "πολύ καλός κατ΄οίκον δάσκαλος", όπως είχε γράψει σε μια αυτοβιογραφική του έκθεση ο ίδιος ο Έντο το 2008.

Ως φοιτητής ο Έντο ενδιαφέρθηκε για τα αντιβιοτικά όπως η πενικιλίνη και "εντυπωσιάστηκε πολύ" από το πόσες ζωές έσωσαν, αναφέρεται στο ίδιο κείμενο που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Medicine.

Ο Έντο πραγματοποίησε έρευνα στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 60 όταν η στεφανιαία καρδιακή νόσος ήταν η πρώτη αιτία θανάτου στις ΗΠΑ.

"Εβλεπα συχνά ασθενοφόρα που έρχονταν για να μεταφέρουν στο νοσοκομείο ηλικιωμένους που είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή και αυτό με έκανε να καταλάβω τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης ενός φαρμάκου για τη μείωση της χοληστερίνης", είχε πει.

Εργάστηκε στο Tokyo University of Agriculture and Technology και στην ιαπωνική φαρμακοβιομηχανία Sankyo, που σήμερα ανήκει στην Daiichi-Sankyo.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τα οφέλη και τις πιθανές παρενέργειες από τις στατίνες έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια κάποιους από τους χρήστες τους να σταματήσουν να παίρνουν την ουσία.

"Είναι ασφαλείς οι στατίνες; Για τους περισσότερους ανθρώπους η απάντηση είναι ένα εκωφαντικό ναι, σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση 20 ετών αξίας δημοσιευμένης έρευνας του Τζον Χόπκινς το 2014", ανέφερε το αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Ο Έντο ήταν ισχυρός υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ αλλά ποτέ δεν το πήρε.

