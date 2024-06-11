Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ αντιμετωπίζοντας ένα ολοένα και πιο δεινό πολιτικό μέλλον, πήρε την απόφαση να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές στις 4 Ιουλίου. Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αντιμετωπίζει τη δική του δυσμενή πολιτική και καλείται να αντιμετωπίσει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ένα ντιμπέιτ ανάμεσα σε Μπάιντεν και Τραμπ έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου.

Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα για τον Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος αναγκάστηκε να πάει σε πρόωρες εκλογές μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών την περασμένη Κυριακή σε συνέχεια της εντυπωσιακής ανόδου του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Οι Γάλλοι καλούνται τώρα να προσέλθουν στις κάλπες στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου.

Η λογική και στις τρεις περιπτώσεις ήταν η ίδια. Κάθε ηγέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ανακατεύοντας απλά την τράπουλα και με την ελπίδα ότι τα πράγματα θα έφτιαχναν δεν θα υπήρχε θετικό αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό κατέληξαν σε μια κοινή στάση: Μπορούμε.

Οι σκέψεις και των τριών συγχωνεύτηκαν για να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό πείραμα: Σε λίγες μόνο εβδομάδες από τώρα, θα υπάρξει μια σειρά γεγονότων που θα δοκιμάσει τη ζωτικότητα των παραδοσιακών πολιτικών του κατεστημένου τη στιγμή που ένας μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων έχει δείξει την επιθυμία του να προκαλέσει αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό.

Ο Μακρόν ήταν πιο ξεκάθαρος και αποφασιστικός πηγαίνοντας σε νέες εκλογές. «Το να είσαι Γάλλος, κατά βάθος, σημαίνει να επιλέγεις να γράφεις την ιστορία, όχι να σε καθοδηγεί εκείνη», είπε.

Ο Σουνάκ και ο Μπάιντεν ελπίζουν σίγουρα ότι το ίδιο ισχύει και για τη Βρετανία και για τις ΗΠΑ αντίστοιχα.

Οι διαφορές τους

Και οι τρεις ηγέτες όμως έρχονται αντιμέτωποι με ξεχωριστές καταστάσεις. Ο Μπάιντεν είναι πολύ μεγαλύτερος ηλικιακά από τον Μακρόν και τον Σουνάκ. Επίσης και οι δύο νεότεροι ηγέτες, είχαν επιτυχημένες επιχειρηματικές σταδιοδρομίες και όταν ανέλαβαν τα αξιώματά θεωρήθηκαν φρέσκες φιγούρες που αντιπροσώπευαν την αλλαγή των γενεών. Δεν άργησαν όμως να γίνουν αντιδημοφιλείς, σχολιάζει το Politico.

Ο Μακρόν και ο Μπάιντεν εκπροσωπούν τα μαχόμενα κεντρώα και κεντροαριστερά κόμματα. Αντίθετα, ο Σουνάκ προέρχεται από το κεντροδεξιό Συντηρητικό Κόμμα, το οποίο κατείχε την εξουσία για 14 χρόνια και ξεκάθαρα έχει φέρει δυσαρέσκεια στους Βρετανούς.

Οι ομοιότητες

Ωστόσο, υπάρχουν και μερικές ομοιότητες μεταξύ τους. Και οι τρεις ηγέτες υπέθεσαν ότι η μόνη τους ευκαιρία να ξεφύγουν από τα τρομερά και δυνητικά μοιραία πολιτικά προβλήματα ήταν μια δραματική αλλαγή της πλοκής στις αρχές του καλοκαιριού. Και οι τρεις παλεύουν με εξίσου με άτονα εκλογικά σώματα, με τους ψηφοφόρους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να είναι θιγμένοι για τον επίμονο πληθωρισμό, την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, το κόστος στέγασης και άλλα.

Και οι τρεις πιστεύουν επίσης ξεκάθαρα ότι οι αντίπαλοί τους είναι θεμελιωδώς ανεύθυνοι, ακόμη και επικίνδυνοι — και ότι όσο περισσότερο εστιάζουν οι ψηφοφόροι στις προσωπικότητες και τις πολιτικές αυτών των αντιπάλων, τόσο πιο δελεαστικό μπορεί να είναι να παραμείνουν στις θέσεις αυτές στην πορεία.

Αυτή η πεποίθηση ήταν ο πυρήνας της όλης προσπάθειας επανεκλογής του Μπάιντεν: ότι οι ψηφοφόροι που δίνουν προσοχή στον Τραμπ τείνουν να τον αποκρούουν. Είναι ένα πράγμα για έναν εκκεντρικό μετριοπαθή ψηφοφόρο να λέει σε έναν δημοσκόπο ότι σκοπεύει να ψηφίσει τον Τραμπ. Είναι άλλο πράγμα να βλέπεις τον Τραμπ να ψιθυρίζει και να βροντοφωνάζει σε μια σκηνή συζήτησης και μετά να του τραβάς τον μοχλό.

Τζο Μπαιντεν

Όσον αφορά τον Τζο Μπάιντεν, καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, οι Δημοκρατικοί επεσήμαναν μια σειρά γεγονότων, που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την προεδρική κούρσα με τον αμερικανό πρόεδρο να παίρνει σαφές προβάδισμα. Ωστόσο, ακόμα και τα μπλεξίματα του Τραμπ με την δικαιοσύνη δεν ήταν αρκετά όπως φάνηκε αφού οι αριθμοί του Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις δεν μετακινήθηκαν ιδιαίτερα.

Ρίσι Σούνακ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κόμμα του Σουνάκ έχει καταρρεύσει ακόμη περισσότερο από τότε που ανακοίνωσε τις εκλογές. Αντί να αποκτήσουν οι Τόρις μια νέα δυναμική επισκιάζοντας τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ, οι πρώτες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας έδειξαν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Σούνακ και την βρετανική δεξιά.

Εμανουέλ Μακρόν

Στη Γαλλία, ο Μακρόν θα μπορούσε να βρεθεί στην ίδια μοίρα, εάν αποδειχθεί ότι η οργή των ψηφοφόρων όπως αποτυπώθηκε στις ευρωεκλογές συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες.

Πριν μπει στην πολιτική, ο Μακρόν εργαζόταν ως επενδυτικός τραπεζίτης συνθέτοντας τεράστιες συμφωνίες συγχώνευσης που θα μπορούσαν να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή. Το 2016, άναψε ένα σπίρτο κάτω από ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο της χώρας του, ιδρύοντας το δικό του κεντρώο κόμμα το οποίο και εισέπραξε μια τεράστια εκλογική νίκη το 2017 - μια νίκη που ουσιαστικά σκότωσε τα ιστορικά κυρίαρχα κόμματα της χώρας. Τώρα πιστεύει ότι θα μπορούσε να το ξανακάνει αυτό ο Μακρόν, σχολιάζει το Politico.

Από το στρατόπεδο του Μακρόν θεωρούν ότι εκατομμύρια ψηφοφόροι μπορεί να ένιωθαν άνετα να ψηφίσουν τον 28χρονο ακροδεξιό Τζόρνταν Μπαρντέλα, επειδή οι ευρωπαϊκές εκλογές - κατά την άποψή τους - απλώς δεν έχουν τόση σημασία. Ωστόσο, το να τον ψηφίσουμε για να γίνει ο Μπαρντέλα Γάλλος πρωθυπουργός, υπεύθυνος για τις καθημερινές υποθέσεις της χώρας, είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Ο Μακρόν εκτιμά ότι η πλειοψηφία των Γάλλων δεν θα επιλέξει τη συγκεκριμένη εκδοχή αλλαγής που προσφέρεται αλλά θα το μάθει αρκετά σύντομα αν αυτό θα γίνει πράξη.

Το ίδιο θα κάνουν και οι συνάδελφοί του στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον.

