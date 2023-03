Ανάλυση: Οι Ρώσοι στην Ουκρανία έχουν τις χειρότερες απώλειες δυνάμεων μετά το 1945

Το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) εκτιμά ότι οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία σε ένα έτος πολέμου ξεπέρασαν συνολικά εκείνες που καταγράφηκαν σε όλους τους πολέμους στους οποίους συμμετείχε o σοβιετικός ή ο ρωσικός στρατός μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CSIS, οι συνολικές απώλειες των Ρώσων στην Ουκρανία σε νεκρούς και τραυματίες ανέρχονται σε 200.000 με 250.000. Από αυτούς, 60-70 χιλιάδες σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των τακτικών στρατευμάτων, αλλά και των μισθοφόρων της Wagner, μελών των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών και πολιτοφυλακών των αυτοανακηρυχθεισών Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.



Τα στοιχεία του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου για τις ρωσικές απώλειες είναι πολύ υψηλότερα - της τάξης των 150.000.

Σε συνθήκες πολέμου, το BBC δεν μπορεί να επαληθεύσει σε σύντομο διάστημα τα στοιχεία των αντιμαχόμενων μερών και τρίτων φορέων.

Ωστόσο, ακόμη και τα πιο μετριοπαθή στοιχεία που παραθέτει η CSIS δείχνουν ότι η Ρωσία υφίσταται τις υψηλότερες απώλειες στην ιστορία των συγκρούσεων από το 1945 και μετά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 14.000-16.000 σοβιετικοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν, 12.000-25.000 Ρώσοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στους δύο πολέμους στην Τσετσενία και 6.000-7.000 στο Ντονμπάς πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, γράφει η CSIS στην έκθεσή της.

