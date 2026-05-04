Λήξη συναγερμού στον Λευκό Οίκο – Ένα άτομο πυροβολήθηκε σε κοντινή περιοχή

«Όλοι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα ενημέρωσης μόλις έληξε ο συναγερμός», έγραψε στο X ανταποκριτής του Al Jazeera στις Ηνωμένες Πολιτείες

UPDATE: 23:19
Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση lockdown, καθώς υπάρχουν αναφορές για «πυροβολισμούς λίγα τετράγωνα μακριά», όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο επικεφαλής ανταποκριτής του Al Jazeera στις Ηνωμένες Πολιτείες, Άλαν Φίσερ. «Όλοι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα ενημέρωσης μόλις έληξε ο συναγερμός», έγραψε στο X, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την αίθουσα συνεδριάσεων του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, προσωπικό της βρίσκεται στο σημείο περιστατικού με πυροβολισμούς που εμπλέκουν αστυνομικό, στη διασταύρωση 15ης Οδού και Independence Avenue στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το Reuters, η υπηρεσία ανέφερε ακόμη ότι ένα άτομο δέχθηκε πυροβολισμό από τις αρχές, ενώ η κατάστασή του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Εν τω μεταξύ, η Megan Cassella, δημοσιογράφος του CNBC, ανέφερε μέσω X ότι «η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ μόλις μας απομάκρυνε από τη θέση της κάμεράς μας στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην αίθουσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το τι συμβαίνει».

