Λήξη συναγερμού στον Λευκό Οίκο – Ένα άτομο πυροβολήθηκε σε κοντινή περιοχή

Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση lockdown, καθώς υπάρχουν αναφορές για «πυροβολισμούς λίγα τετράγωνα μακριά», όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο επικεφαλής ανταποκριτής του Al Jazeera στις Ηνωμένες Πολιτείες, Άλαν Φίσερ. «Όλοι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα ενημέρωσης μόλις έληξε ο συναγερμός», έγραψε στο X, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την αίθουσα συνεδριάσεων του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, προσωπικό της βρίσκεται στο σημείο περιστατικού με πυροβολισμούς που εμπλέκουν αστυνομικό, στη διασταύρωση 15ης Οδού και Independence Avenue στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το Reuters, η υπηρεσία ανέφερε ακόμη ότι ένα άτομο δέχθηκε πυροβολισμό από τις αρχές, ενώ η κατάστασή του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Everyone herded into the briefing room as the alert was lifted pic.twitter.com/eMfAgYF7U3 — Alan Fisher (@AlanFisher) May 4, 2026

Εν τω μεταξύ, η Megan Cassella, δημοσιογράφος του CNBC, ανέφερε μέσω X ότι «η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ μόλις μας απομάκρυνε από τη θέση της κάμεράς μας στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην αίθουσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το τι συμβαίνει».

U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Πηγή: skai.gr

