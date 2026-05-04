Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απέφυγε να δηλώσει ότι έχει παραβιαστεί η εκεχειρία με το Ιράν, παρά τις αναφορές για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ και ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο ABC News, χαρακτήρισε τα περιστατικά «όχι βαριά πυρά», προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση.

«Θα σας ενημερώσουμε. Τα πλοία κινούνται, μετακινήσαμε αρκετά τη νύχτα, μεγάλα πλοία. Δεν υπήρχαν πυρά. Υποθέτω ότι υπήρξαν κάποια πρόσφατα. Το εξετάζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Κόλπο, με αντικρουόμενες αναφορές για επιθέσεις και για την κατάσταση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Το Ιράν φέρεται να άνοιξε πυρ κατά νοτιοκορεατικού πλοίου κοντά στο Στενό του Ορμούζ και να εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις τελευταίες ώρες, ενώ σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά έξι ιρανικών ταχύπλοων και αναχαίτισαν πολλαπλές εναέριες απειλές.

Ο Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι η Τεχεράνη «καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ», υπογραμμίζοντας ότι «το καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι να τη διατηρήσουμε».

Ερωτηθείς για το τι θα συμβεί σε περίπτωση κατάρρευσης της εκεχειρίας, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση: «Θα σας ενημερώσω, όπως θα ενημερώσω και όλους τους άλλους. Μόλις το πληροφορηθήκαμε και θα δούμε τι ισχύει», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε τη Νότια Κορέα να εμπλακεί ενεργότερα, σημειώνοντας ότι «επλήγη πλοίο της» και ότι «αν χτυπηθεί πλοίο σου, θα πρέπει να αντιδράσεις άμεσα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις επιθέσεις με πυραύλους και drones του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

«Καταρρίφθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους. Ένας πέρασε. Δεν υπήρξαν μεγάλες ζημιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις προοπτικές τερματισμού της σύγκρουσης, εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση: «Έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα κερδίσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Πάντα κερδίζω».

Η τοποθέτηση Τραμπ έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων στον Κόλπο και αυξανόμενης αβεβαιότητας για τη διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.