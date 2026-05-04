Βραβεία Πούλιτζερ: Σάρωσαν NYT, Reuters και AP – Διάκριση και για Washington Post

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης στα φετινά βραβεία Πούλιτζερ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους στην ερευνητική και ποιοτική δημοσιογραφία.

Η The New York Times τιμήθηκε με το βραβείο για ερευνητική δημοσιογραφία, ενώ το Reuters κατέκτησε δύο σημαντικές διακρίσεις: το βραβείο για εξειδικευμένο ρεπορτάζ για αποκαλυπτικά ρεπορτάζ σχετικά με επιβλαβείς πρακτικές τεχνητής νοημοσύνης και διαφήμισης της Meta, καθώς και το βραβείο για εθνικό ρεπορτάζ.

Παράλληλα, το Associated Press απέσπασε το βραβείο για διεθνές ρεπορτάζ. Η The Washington Post κέρδισε το Πούλιτζερ για Δημόσια Υπηρεσία.

Η δημοσιογράφος της Miami Herald, Julie K. Brown, έλαβε ειδική μνεία για το ρεπορτάζ της σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

