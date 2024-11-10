Η αστυνομία του Άμστερνταμ κάλεσε τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την πλατεία Νταμ στο κέντρο της πόλης και προειδοποίησε ότι θα συλλαμβάνει όσους αρνούνται να το κάνουν, ανακοίνωσαν στην πλατφόρμα Χ οι αρχές της πόλης.

Νωρίτερα σήμερα, δικαστήριο του Άμστερνταμ επικύρωσε την απαγόρευση διαδηλώσεων στην πόλη, η οποία επιβλήθηκε έπειτα από τις πρόσφατες συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλινούς ποδοσφαιρικούς φιλάθλους και φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές.

Οι μονάδες αποκατάστασης της τάξης της αστυνομίας του Άμστερνταμ ξεκίνησαν σήμερα να διαλύουν μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση.

Εκατοντάδες διαδηλωτές αγνόησαν την απαγόρευση συγκέντρωσης στην πλατεία Νταμ της ολλανδικής πρωτεύουσας και φώναξαν συνθήματα όπως "Ελεύθερη Παλαιστίνη" ζητώντας τον τερματισμό της βίας στη Γάζα.

Η αστυνομία επενέβη καλώντας τους διαδηλωτές να φύγουν.

Δημοσιογράφος του Ρόιτερς είδε πολλά άτομα να απομακρύνονται δια της βίας από αστυνομικούς.

Η τριήμερη απαγόρευση επιβλήθηκε από την Παρασκευή μετά τις επιθέσεις με στόχο Ισραηλινούς φιλάθλους ποδοσφαίρου έπειτα από ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον Άγιαξ Άμστερνταμ και την ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής όταν δέχτηκαν επίθεση από "αντισημιτικές ομάδες", σύμφωνα με την δήμαρχο του Άμστερνταμ Φέμκε Σαλσέμα.

Αργά χθες το βράδυ εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι τέσσερις ύποπτοι για διάπραξη βίαιων ενεργειών παραμένουν υπό κράτηση--ανάμεσά τους και δύο ανήλικοι--και ότι σε 40 ανθρώπους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για διατάραξη της τάξης και σε 10 για αδικήματα περιλαμβανομένου του βανδαλισμού.

Πρόσθεσαν ότι αναμένουν να γίνουν περισσότερες συλλήψεις.

Μια μεγάλη ομάδα υποστηρικτών της Μακάμπι φαίνεται σε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Bender οπλισμένοι με ξύλα, σωλήνες και πέτρες και να συγκρούονται δύο φορές με αντιπάλους οδεύοντας προς την πόλη μετά τον αγώνα.

Το βίντεο αυτό δεν επαληθεύτηκε από το Reuters.

Σήμερα, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Ολιβιέ Ντούτιλ είπε στο δικαστήριο ότι η απαγόρευση παραμένει αναγκαία καθώς το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκαν νέα αντισημιτικά επεισόδια, μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός AT5.

Ο Ντούτιλ είπε στο δικαστήριο ότι άνθρωποι βγήκαν δια της βίας έξω από ταξί και εκφοβίστηκαν από άλλους που ζήτησαν να δουν τα διαβατήριά τους. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει τις πληροφορίες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

