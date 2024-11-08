Άμστερνταμ: 10 συλλήψεις για τις επιθέσεις σε οπαδούς της ομάδας Μάκαμπι

Η αστυνομία του Άμστερνταμ δήλωσε πως δέκα άνθρωποι έχουν συλληφθεί μετά τις επιθέσεις σε οπαδούς της ισραηλινής ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ από "αντισημιτικά αποσπάσματα hit-and-run" όπως τα χαρακτήρισε η δήμαρχος του Άμστερνταμ Φέμκε Χαλσέμα -- άτομα που χτύπησαν τους οπαδούς της ομάδας προτού τραπούν σε φυγή μαζί με "χούλιγκαν πάνω σε σκούτερ" σε αναζήτηση και άλλων Ισραηλινών υποστηρικτών της Μακάμπι παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία.

"Αυτή είναι μια πολύ σκοτεινή στιγμή για την πόλη, για την οποία αισθάνομαι πολύ μεγάλη ντροπή", δήλωσε η Χαλσέμα σε συνέντευξη Τύπου.

"Αντισημίτες εγκληματίες επιτέθηκαν σε επισκέπτες στην πόλη μας, σε ενέργειες [του τύπου] hit-and-run", είπε η Χαλσέμα, η οποία ανακοίνωσε απαγόρευση των διαδηλώσεων στην πόλη για τρεις ημέρες αρχής γενομένης από σήμερα και έδωσε στην αστυνομία έκτακτες εξουσίες για ελέγχους στον δρόμο.

Στο μεταξύ, όλοι οι Ισραηλινοί για τους οποίους δεν υπήρχαν νέα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Μακάμπι-Άγιαξ χθες βράδυ στο Άμστερνταμ έχουν εντοπιστεί, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

"Όλοι οι Ισραηλινοί για τους οποίους δεν είχαμε νέα στο Άμστερνταμ έχουν εντοπιστεί", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο, μετά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενδεχόμενη σύλληψη ομήρων.

Εξάλλου, ένα πρώτο αεροπλάνο που μεταφέρει Ισραηλινούς που απομακρύνθηκαν από το Άμστερνταμ, όπου χθες βράδυ σημειώθηκαν επεισόδια στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Μακάμπι-Άγιαξ, προσγειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Μπεν Γκουριόν, το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, ανέφεραν οι ισραηλινές αερολιμενικές αρχές.

"Το αεροπλάνο που έφθασε μόλις στο Τελ Αβίβ μεταφέρει επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το Άμστερνταμ", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος των αερολιμενικών αρχών Λϊζα Ντβίρ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

