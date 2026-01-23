Ο Ρώσος ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ θα ηγηθεί της Ρωσίας στην τριμερή συνάντηση με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνει το Reuters.

Ποιος είναι ο Κοστιούκοφ

Ο Κοστιούκοφ είναι διευθυντής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, γνωστής ως GRU. Γεννημένος το 1961, έλαβε ναυτική εκπαίδευση και στη συνέχεια υπηρέτησε ως διπλωμάτης, μεταξύ άλλων ως στρατιωτικός ακόλουθος στη ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα το 2004.

Μετά τη μετάθεσή του στη GRU, ο Κοστιούκοφ συμμετείχε σε επιχειρήσεις στη Συρία, σύμφωνα με την εφημερίδα RBC. Το 2018, ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή επικεφαλής της GRU λόγω ασθένειας του προϊσταμένου του, Ιγκόρ Κορόμποφ, και μόνιμου επικεφαλής μετά το θάνατο του Κορόμποφ. Ήταν ο πρώτος επικεφαλής της GRU με ναυτικό υπόβαθρο και έγινε ναύαρχος το 2019.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.