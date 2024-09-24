Αμπντάλα: Η Ιορδανία δεν είναι «εναλλακτική πατρίδα» για τους Παλαιστίνιους

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας απέκλεισε κατηγορηματικά σήμερα κάθε πιθανότητα να αποτελέσει η χώρα του «εναλλακτική πατρίδα» για τους Παλαιστίνιους, υπογραμμίζοντας ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών από το Ισραήλ θα συνιστούσε «έγκλημα πολέμου».

«Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Δε θα αποδεχθούμε ποτέ τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων, κάτι που συνιστά έγκλημα πολέμου», δήλωσε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας τους εξτρεμιστές που συνεχίζουν την προπαγάνδα περί «εναλλακτικής πατρίδας» στην Ιορδανία.

Ο Ιορδανός μονάρχης τόνισε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να ωφεληθεί από την τρέχουσα κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή, καταδικάζοντας την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Απηύθυνε επίσης έκκληση στη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει σε μια επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας με στόχο την παροχή τροφίμων, πόσιμου νερού, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου σχεδόν έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο πληθυσμός δεινοπαθεί.

«Προτρέπω όλα τα ευσυνείδητα έθνη να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Ιορδανία, τις κρίσιμες εβδομάδες που έρχονται, για να φέρουν εις πέρας αυτήν την αποστολή», είπε ο βασιλιάς Αμπντάλα.

«Ο κόσμος μας έχει αποτύχει σε πολιτικό επίπεδο, αλλά η ανθρωπιά μας δεν πρέπει να απογοητεύει άλλο τον λαό της Γάζας», τόνισε ο Ιορδανός μονάρχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.