Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τη στρατιωτική αποδέσμευσή τους από την Συρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την διαδικασία της στρατιωτικής αποδέσμευσής τους από την Συρία με την μείωση των οκτώ βάσεων που διατηρούν στο συριακό έδαφος σε τρεις και τελικό στόχο την διατήρηση μίας και μοναδικής στρατιωτικής βάσης, ανακοίνωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Τόμας Μπαράκ σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

«Η περιστολή της αποστολής μας Inherent Resolve προχωρά. Περνάμε από τις οκτώ στις τρεις βάσεις. Και θα καταλήξουμε με μία», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος της Ουάσινγκτον για την Συρία και πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία.

«Ο πρόεδρος δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση. Θα υπάρξει μία προοδευτική αναπροσαρμογή. Δεν θα υπάρξει αύξηση των δυνάμεων επί του πεδίου, αλλά μείωση», διευκρίνισε ο Τόμας Μπαράκ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν στα μέσα του Απριλίου τον υποδιπλασιασμό της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία βάσει της εκτίμησης ότι πολέμησαν με «επιτυχία» κατά του Ισλαμικού Κράτους, ακόμη και αν οι ένοπλες τζιχαντιστικές οργανώσεις παραμένουν ενεργές στη χώρα που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η αμερικανική παρουσία θα πρέπει να περιορισθεί σε λιγότερο από χίλιους στρατιώτες τους επόμενους μήνες, έναντι 2.000 σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

