Αμερικανική «γραμμή υποστήριξης» στην Ουκρανία. Ένα αμερικανικό αεροσκάφος, που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά, προσγειώθηκε στο Κίεβο σήμερα Τρίτη, το τρίτο φορτίο του ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων πακέτου ασφαλείας για τη στήριξη της Ουκρανίας, η οποία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης.

«Οι εταίροι μας αυξάνουν το εύρος της στρατιωτικής βοήθειας. Και σήμερα υποδεχόμαστε το τρίτο αεροσκάφος από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως μέρος αυτής της βοήθειας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Αλέξιι Ρεζνίκοφ, πριν από την προσγείωση του αεροσκάφους.

Οι ΗΠΑ αποτελούν τον ισχυρότερο υποστηρικτή της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποτρέψει μια νέα επίθεση από τη Ρωσία, η οποία έχει συγκεντρώσει στρατεύματα κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Η Μόσχα αρνείται ότι σχεδιάζει μια επίθεση.

Οι ΗΠΑ αποδέσμευσαν περισσότερα από 650 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια ασφαλείας στην Ουκρανία τον περασμένο χρόνο και περισσότερα από 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά από το 2014, μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶