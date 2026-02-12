Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε την Πέμπτη την αντίθεσή του στην πρωτοβουλία του Εμανουέλ Μακρόν για κοινή έκδοση ευρωπαϊκού χρέους, μετά από σύνοδο στην οποία οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε δεσμεύσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς του μπλοκ.



«Σήμερα το πρωί ήμουν πολύ σαφής σε αυτά που είπα, ότι αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, δεν θα υποστηρίξω την ιδέα των ευρωομολόγων», ξεκαθάρισε σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο, προσθέτοντας ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας έθεσε επίσης αυστηρά όρια σε ό,τι θα μπορούσε να κάνει μια γερμανική κυβέρνηση.

Ο Γερμανός Καγκελάριος ανέφερε ακόμη ότι δεν επιθυμεί τον ευρωπαϊκό προστατευτισμό, αλλά ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπεισε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να αμυνθούμε έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών», τόνισε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις.Οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν την Πέμπτη στο Άλντεν Μπίζεν του Βελγίου, για να βρουν τρόπους να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς του μπλοκ, ώστε οι επιχειρήσεις της Ευρώπης να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές.

