Αλίγιεφ σε Πούτιν: Το αεροσκάφος δέχθηκε πυρά από ρωσικό έδαφος

Την ώρα που το Αζερμπαϊτζαν θρηνεί τους 38 νεκρούς της αεροπορικής τραγωδίας στο Καζακστάν, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της συντριβής και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επεδίωξε να αποκρύψει το γεγονός ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines δέχθηκε πυρά από το ρωσικό έδαφος.

Ο αζερος προεδρος δήλωσε πριν λίγο πως το Embraer 190 που συνετρίβη στο Ακτάου υπέστη ζημιά έξωθεν πάνω από ρωσικό έδαφος, κοντά στην πόλη Γκρόζνι, και ο πιλότος κινδύνευσε να χάσει τον έλεγχο, καθώς η ουρά του αεροπλάνου υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρά που δέχθηκε από το έδαφος.

Παράληλλα, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που είχαν ενεργοποιηθεί στην περιοχή, έθεσαν εκτός λειτουργίας πολλά ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους.

Το γεγονός ότι η άτρακτος είναι γεμάτη τρύπες αποδεικνύει, σύμφωνα με τον Αζέρο πρόεδρο, πως οι θεωρίες ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε από σμήνος πουλιών ή εξερράγη δεξαμένη οξυγόνου, που διακινήθηκαν τις πρώτες ώρες από ρωσικούς κύκλους δείχνουν απόπειρα συγκάλυψης, η οποία πλέον μετά το τηλεφώνημα συγγνώμης από τον Ρώσο πρόεδρο, δεν έχει καμία βάση.

Ο Αλίεφ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα που παρουσιάσθηκαν από την Ρωσία μετά την συντριβή «δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ρωσική πλευρά προσπάθησε να πνίξει την υπόθεση».

«Το να παραδεχθεί κανείς την ενοχή του, να ζητήσει συγγνώμη εγκαίρως και όσο αυτό είναι χρήσιμο για το Αζερμπαϊτζάν που θεωρείται φίλη χώρα και να πληροφορήσει το κοινό για το θέμα αυτό, αυτά είναι που έπρεπε να έχουν γίνει», είπε ο αζέρος πρόεδρος

Ο Αλίγιεφ πάντως αναγνωρίζει ότι δεν πρόκειται για σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια, αλλά για ένα τραγικό λάθος.

Την ιδια ωρα ο Βολοντιμιρ Ζελενσκι καταγγελει οτι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines στοχοποιήθηκε από τους Ρώσους, αναφεροντας χαρακτηριστικά πως η ουκρανική μυστική υπηρεσία έχει πληροφορίες, τις οποίες θα μοιραστεί με τους εταίρους της.

Παράλληλα, ζήτησε να ασκηθεί πίεση στη Μοσχα ώστε να σταματήσει να ψευδεται για το θέμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.