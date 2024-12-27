ΗΠΑ: Οι Ρώσοι χτύπησαν κατά λάθος το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines 

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα μπορεί να κατέρριψε το επιβατικό αεροσκάφος που συνετρίβη στο Καζακστάν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, την ίδια ώρα που οι αρχές ανακοίνωσαν ανακάλυψαν ένα δεύτερο μαύρο κουτί που ελπίζουν ότι θα ρίξει φως στην αιτία της καταστροφής που σκότωσε δεκάδες ανθρώπους.



Τα ίχνη δείχνουν ότι ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα έπληξε την πτήση J2-8243 της Azerbaijan Airlines πριν συντριβεί κοντά στην πόλη Ακτάου, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος την Πέμπτη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ προσφέρουν αξιολόγηση για τη συντριβή της Τετάρτης, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 38 από τους 67 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο.



Εάν τελικά επιβεβαιωθούν οι πρώιμες ενδείξεις, μπορεί να επρόκειτο για λανθασμένη ταυτοποίηση, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, στην οποία ανεπαρκώς εκπαιδευμένες ρωσικές μονάδες πυροβόλησαν εξ αμελείας κατά της χρήσης drones από την Ουκρανία.



Αξιωματούχοι από το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν και τη Ρωσία προέτρεψαν την κοινή γνώμη να μην κάνει εικασίες για τη συντριβή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.



Οι αρχές της Βραζιλίας και οι εκπρόσωποι της Embraer, της εταιρείας που κατασκεύασε το αεροσκάφος, αναμένεται να φτάσουν στο Καζακστάν την Παρασκευή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Αζερμπαϊτζάν, καθώς οι αρχές ξεκινούν τη διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων που οδήγησαν στη συντριβή.



Τι γνωρίζουμε για τη συντριβή του αεροσκάφους μέχρι στιγμής.

Ποια ήταν η διαδρομή του αεροπλάνου;

Η πτήση της Azerbaijan Airlines ταξίδευε από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν Μπακού προς Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της νότιας ρωσικής δημοκρατίας της Τσετσενίας, προτού ζητήσει αναγκαστική προσγείωση περίπου 3 χιλιόμετρα από το Ακτάου, ανέφερε ο αερομεταφορέας την Τετάρτη.



Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αεροσκάφος άλλαξε διαδρομή λόγω πυκνής ομίχλης στο Γκρόζνι.



Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, το αεροπλάνο ξεκίνησε την Τετάρτη στις 7:55 π.μ. (τοπική ώρα Αζερμπαϊτζάν) και συνετρίβη περίπου δυόμισι ώρες αργότερα.



Οι αξιωματούχοι δεν εξήγησαν αμέσως γιατί το αεροπλάνο διέσχισε την Κασπία Θάλασσα, όταν το Μπακού και το Γκρόζνι βρίσκονται στα δυτικά της και το Ακτάου στα ανατολικά της.



Ένα δεύτερο μαύρο κουτί βρέθηκε στο σημείο της συντριβής, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Kazinform την Πέμπτη, το οποίο οι αρχές ελπίζουν να παράσχει σημαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους ερευνητές να προσδιορίσουν τι συνέβη.



Ο υπουργός Μεταφορών του Καζακστάν Μαράτ Καραμπάγιεφ δήλωσε την Πέμπτη ότι πύργος ελέγχου του Καζακστάν έλαβε σήμα από τη Ρωσία περίπου 45 λεπτά πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους, λέγοντας ότι η πτήση εκτρέπεται.



Η ρωσική πλευρά είπε ότι το αεροσκάφος αντιμετώπιζε βλάβη στα συστήματα ελέγχου του και ότι το πλήρωμα αποφάσισε να πετάξει στο Ακτάου αφού έλαβε αναφορές για κακές καιρικές συνθήκες, είπε ο Καραμπάγιεφ. Η ρωσική πλευρά δήλωσε αργότερα ότι «μια δεξαμενή οξυγόνου εξερράγη στην καμπίνα των επιβατών, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να χάσουν τις αισθήσεις τους», σύμφωνα με τον Καραμπάγιεφ.



To πλήρωμα έκανε δύο προσεγγίσεις στο αεροδρόμιο του Ακτάου, αλλά το αεροσκάφος παρέκκλινε από την πορεία του και έχασε την επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου όταν συνετρίβη, είπε ο Καραμπάγιεφ.



Το Flightradar24 ανέφερε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αεροσκάφος «εκτέθηκε σε παρεμβολές και παραποιήσεις σημάτων GPS κοντά στο Γκρόζνι». Η εμπλοκή του GPS μπορεί να εμποδίσει σημαντικά την ικανότητα πλοήγησης και επικοινωνίας ενός αεροπλάνου, σημείωσε το Flightradar24, δημιουργώντας πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια.



Τα δεδομένα και το βίντεο της συντριβής «υποδεικνύουν επίσης πιθανά προβλήματα ελέγχου με το αεροσκάφος», ανέφερε το Flightradar24.

Πόσοι επέζησαν από τη συντριβή;

Τουλάχιστον 38 από τους 67 ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν στη συντριβή, επιβεβαίωσαν οι αρχές του Καζακστάν, μεταξύ των οποίων δύο πιλότοι και μια αεροσυνοδός.

Περίπου 29 επιζώντες, δύο εκ των οποίων είναι παιδιά, ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν Κανάτ Μποζουμπάγιεφ.



Από τους επιβαίνοντες, 37 από τους επιβάτες ήταν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και 16 από τη Ρωσία, μαζί με έξι από το Καζακστάν και τρεις από το Κιργιστάν, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών του Καζακστάν.



Την Πέμπτη, ο υφυπουργός Υγείας του Καζακστάν Τιμούρ Μουράτοφ δήλωσε ότι εννέα Ρώσοι πολίτες και 14 πολίτες του Αζερμπαϊτζάν επαναπατρίστηκαν στις χώρες τους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Καζακστάν.



Έξι ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Ακτάου, μεταξύ των οποίων τρεις πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και τρεις πολίτες Κιργιζίας, δήλωσε. Τέσσερις από αυτούς τους έξι νοσηλεύονται στην εντατική, ενώ η κατάσταση ενός ασθενούς παραμένει εξαιρετικά σοβαρή και ασταθής, πρόσθεσε.

Τι προκάλεσε τη συντριβή;

Το βίντεο και τα πλάνα του αεροπλάνου μετά τη συντριβή του δείχνουν διατρήσεις στο σώμα του μοιάζουν με ζημιές από θραύσματα ή συντρίμμια. Η αιτία αυτών των τρυπών δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η Αζερμπαϊτζάν Airlines είπε αρχικά στο πρακτορείο AZERTAC ότι το περιστατικό προκλήθηκε από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με ένα σμήνος πουλιών, ανέφερε το πρακτορείο. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε επίσης ότι το αεροπλάνο συνετρίβη μετά από σύγκρουση με πουλιά.



Ωστόσο, ο Αντρίι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Ουκρανικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης, μέρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, αμφισβήτησε αυτές τις αναφορές, υποστηρίζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αεροπλάνο «καταρρίφθηκε από ρωσικό σύστημα αεράμυνας».



Η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη νότια Ρωσία. Η δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει κλείσει αεροδρόμια στην περιοχή στο παρελθόν, και το πλησιέστερο ρωσικό αεροδρόμιο στη διαδρομή πτήσης του αεροπλάνου έκλεισε το πρωί της Τετάρτης.



«Η Ρωσία έπρεπε να είχε κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από το Γκρόζνι, αλλά απέτυχε», είπε ο Κοβαλένκο, εικάζοντας ότι οι αρχές θα προσπαθήσουν να καλύψουν τον πραγματικό λόγο πίσω από τη συντριβή, συμπεριλαμβανομένων των τρυπών στο αεροπλάνο, καθώς θα ήταν «άβολο» να κατηγορηθεί. Ρωσία.



Ο Τζάστιν Κραμπ, εμπειρογνώμονας πληροφοριών, ασφάλειας και άμυνας και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων κινδύνου Sibylline, δήλωσε την Πέμπτη στο BBC Radio 4 ότι το σενάριο ότι το αεροσκάφος βλήθηκε από τη Ρωσία είναι «η καλύτερη θεωρία που ταιριάζει με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που γνωρίζουμε». Ο Κραμπ πρόσθεσε ότι η ρωσική αεράμυνα ήταν ενεργή στο Γκρόζνι τη στιγμή που το αεροπλάνο υπέστη ζημιά.



«Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι αυτό έγινε σκόπιμα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία «ανησυχεί πολύ» για τα ενεργά ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγαλύτερης εμβέλειας που «πολύ συχνά δεν καταρρίπτονται».



Η Osprey Flight Solutions, μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που αναλύει τους κινδύνους για την ασφάλεια στον τομέα των αερομεταφορών, δήλωσε επίσης σε προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι η πτήση «πιθανότατα καταρρίφθηκε από ένα ρωσικό στρατιωτικό σύστημα αεράμυνας», σύμφωνα με τη Wall Street Journal.



Ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο CNN την Πέμπτη δεν είπε ποιος τύπος συστήματος μπορεί να κατέρριψε το επιβατικό αεροσκάφος. Η Ρωσία διαθέτει έναν αριθμό αντιαεροπορικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρος S-300 και S-400, του μεσαίου βεληνεκούς συστήματος Pantsir και άλλων.

Τι λένε οι αρχές;

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε την Πέμπτη ότι «θα ήταν λάθος να κάνουμε εικασίες για τα αίτια της συντριβής πριν από τη διεξαγωγή έρευνας», σύμφωνα με το ρωσικό δίκτυο RIA Novosti.



Ο Μάουλεν Ασιμπάγιεφ, πρόεδρος της Γερουσίας του Καζακστάν, δήλωσε την Πέμπτη ότι «η φύση αυτών των ζημιών και τα αίτια της καταστροφής είναι προς το παρόν άγνωστα».



Έχει συσταθεί επιτροπή για να ερευνήσει τη συντριβή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία, είπε ο Ασιμπάγιεφ.



Ο υφυπουργός Μεταφορών του Καζακστάν Ταλγκάτ Λαστάγιεφ από πλευράς του δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες επρόκειτο να φτάσουν στη χώρα την Παρασκευή και ότι «αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα - θραύσματα, λεπτομέρειες συλλέγονται», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Kazinform.



Ο Μποζουμπάγιεφ είπε ότι «ακόμη δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακόμη ούτε η προκαταρκτική αιτία, καθώς χρειάζονται ειδικοί για αυτό».



«Θα διεξαγάγουν το έργο και μετά θα είναι ξεκάθαρο (το αίτιο της συντριβής)», είπε ο Μποζουμπάγιεφ την Πέμπτη.



Ο Μποζουμπάγιεφ είπε επίσης ότι δεν είχαν λάβει καταθέσεις και πληροφορίες για το δυστύχημα από τη Ρωσία ή το Αζερμπαϊτζάν. «Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να αντικρούσουμε οποιαδήποτε εκδοχή», είπε, σύμφωνα με το Kazinform.



Πηγή: skai.gr

