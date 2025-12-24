Διεκόπη ξαφνικά χθες η συνέντευξη Τύπου του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με τον Σύρο ομόλογό του, με το τουρκικό ΥΠΕΞ να ζητάει εξηγήσεις και το ΥΠΕΞ της Συρίας ύστερα να απολογείται, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

«Η ελπίδα μας είναι τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου με την διακήρυξη του κ. Τραμπ να ξεκινήσει η δεύτερη φάση της συμφωνίας. Bέβαια πρώτη προτεραιότητα είναι η μεταφορά της εξουσίας στουσ Παλαιστίνιους...», δήλωσε ο Φιντάν.

Ύστερα τότε, αξιωματούχος του υπουργέιου Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε: «Πρέπει να αναφέρω πως τελείωσε η συνέντευξη Τύπου! Ευχαριστούμε τους δυο υπουργούς...».

Hakan Fidan’ın basın toplantısı Suriye’de aniden sözü kesilerek bitirilmiş… Hakan Fidan’ın şaşkınlığı da çok belli oluyor…



Τουρκικός Τύπος: Το τρίγωνο του διαβόλου με Νετανιάχου - Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη

Παράλληλα, ο τουρκικός τύπος αναφέρεται ξανά στην τριμερή συνάντηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Μπενιαμίν Νετανιάχου και Νίκου Χριστοδουλίδη που έλαβε χώρα τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, η Hurriyet σημειώνει κάνει λόγο για «τρίγωνο του διαβόλου με Νετανιάχου - Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη» ενώ η Yeni Safak σημειώνει πως «το Ισραήλ έγινε βασική απειλή. Στρατός και ΜΙΤ (Εθνική Οργάνωση Πληροφοριών) τέθηκαν σε εγρήγορση».

Τουρκία - Λίβανος

Εν τω μεταξύ, κινητοποίηση επικρατέι στην Άγκυρα, καθώς σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τον Λίβανο να αναθεωρήσει τη συμφωνία ΑΟΖ με την Κύπρο.

