Δύο αστυνομικοί και ακόμη ένα άτομο σκοτώθηκαν μετά από νέα έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο, στη Μόσχα, τα ξημερώματα Τετάρτης.
Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε πως, όταν δύο αστυνομικοί πλησίασαν έναν άνδρα, ο οποίος είχε περίεργη συμπεριφορά, σκοτώθηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ πρόσθεσε πως σκοτώθηκε και ένα τρίτο πρόσωπο, χωρίς να διευκρινίζεται ποιο είναι αυτό.
Ανεπίσημα ειδησεογραφικά κανάλια στο ρωσικό Telegram μετέδωσαν ότι ο βομβιστής είναι ένας από τους νεκρούς και ανατίναξε τη βόμβα όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Ελέτσκαγια, στη νότια Μόσχα, πολύ κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε προχθές, Δευτέρα, ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης υπηρεσιακής εκπαίδευσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η Ρωσία ανακοίνωσε πως υποπτεύεται πως η Ουκρανία βρισκόταν πίσω από το φόνο, ωστόσο δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από την Ουκρανία.
Πλάνα που μεταδόθηκαν από τη ρωσική τηλεόραση δείχνουν την περιοχή να έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.
💥#Explosion in Moscow injures two police officers— News.Az (@news_az) December 24, 2025
The blast occurred on Yasenevaya Street, where local residents reported hearing a loud bang during the night. According to preliminary information, at least one person was initially reported injured pic.twitter.com/Uq0Y7zXKDx
#urgent— mahmoud khalil (@zorba222) December 24, 2025
Russian authorities: Two traffic police officers killed in car explosion on Yasenevaya Street, southern Moscow. pic.twitter.com/ZwOLEujQ49
NEW: A car explosion was reported overnight in southern Moscow near Yasenevaya Street, the same area where Russian Lieutenant General Fanil Sarvarov was killed by a car bomb two days earlier.— Clash Report (@clashreport) December 24, 2025
The blast appears to have involved a vehicle near a police post or police car and may… pic.twitter.com/nZiRe4rwOb
Σειρά Ρώσων στρατιωτικών και γνωστών υποστηρικτών του πολέμου με την Ουκρανία έχουν δολοφονηθεί στη διάρκεια της σύγκρουσης, που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έχει αναλάβει την ευθύνη για μερικές απ' αυτές τις επιθέσεις.
🚨 JUST IN: 🇷🇺Another explosion in Moscow, it occurred not far from the site of the murder of Lieutenant General Fanil Sarvarov.— Syndicate Global News (@SyndicateGLNews) December 24, 2025
The... 🎯
For more → https://t.co/BFQKi3X3D3#breakingnews #internationalnews #newsupdate #worldnews #globalnews #worldaffairs pic.twitter.com/x4U3B8qh8A
