Τρεις νεκροί από νέα έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα - Ανάμεσα στα θύματα δύο αστυνομικοί (Εικόνες και βίντεο)

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο Ρώσος στρατηγός Φανίλ Σαρβάροφ - Σε εξέλιξη έρευνες 

UPDATE: 09:22
Μόσχα

Δύο αστυνομικοί και ακόμη ένα άτομο σκοτώθηκαν μετά από νέα έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο, στη Μόσχα, τα ξημερώματα Τετάρτης. 

Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε πως, όταν δύο αστυνομικοί πλησίασαν έναν άνδρα, ο οποίος είχε περίεργη συμπεριφορά, σκοτώθηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ πρόσθεσε πως σκοτώθηκε και ένα τρίτο πρόσωπο, χωρίς να διευκρινίζεται ποιο είναι αυτό. 

Ανεπίσημα ειδησεογραφικά κανάλια στο ρωσικό Telegram μετέδωσαν ότι ο βομβιστής είναι ένας από τους νεκρούς και ανατίναξε τη βόμβα όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Ελέτσκαγια, στη νότια Μόσχα, πολύ κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε προχθές, Δευτέρα, ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης υπηρεσιακής εκπαίδευσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η Ρωσία ανακοίνωσε πως υποπτεύεται πως η Ουκρανία βρισκόταν πίσω από το φόνο, ωστόσο δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από την Ουκρανία.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τη ρωσική τηλεόραση δείχνουν την περιοχή να έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

Σειρά Ρώσων στρατιωτικών και γνωστών υποστηρικτών του πολέμου με την Ουκρανία έχουν δολοφονηθεί στη διάρκεια της σύγκρουσης, που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έχει αναλάβει την ευθύνη για μερικές απ' αυτές τις επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

