Νέες διαβεβαιώσεις προς τη Δύση και τις γειτονικές χώρες έδωσε σε νέα συνέντευξή του ο ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας, Αμπού Μοχάμεντ αλ-Γκολάνι, ο οποίος είπε ότι η χώρα έχει εξαντληθεί από τον πόλεμο και δεν αποτελεί απειλή για τους γείτονές της ή για τη Δύση.

Μάλιστα, στη συνέντευξή του στο BBC στη Δαμασκό, ο αλ-Γκολάνι ζήτησε την άρση των κυρώσεων στη Συρία.

Ο αλ-Γκολάνι ηγήθηκε της αστραπιαίας επίθεσης που ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Είναι ο ηγέτης της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), της κυρίαρχης ομάδας στη συμμαχία των ανταρτών, και το πραγματικό του όνομα είναι Αχμέντ αλ-Σάραα.

Ο ηγέτης της HTS είπε μεταξύ άλλων ότι η οργάνωση θα πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, που τη συμπεριλαμβάνουν τα Ηνωμένα Έθνη, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ πολλών άλλων, καθώς ξεκίνησε ως παρακλάδι της Αλ Κάιντα, από την οποία αποσχίστηκε το 2016.

Ο αλ-Γκολάνι επέμεινε ότι η HTS δεν ήταν τρομοκρατική ομάδα. Δεν είχαν στόχο αμάχους ή περιοχές αμάχων, είπε. Στην πραγματικότητα, θεωρούσαν τους εαυτούς τους θύματα των εγκλημάτων του καθεστώτος Άσαντ. Τα θύματα, είπε, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τους καταπιεστές.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι ήθελε να μετατρέψει τη Συρία σε μια εκδοχή του Αφγανιστάν.

Τόνισε ότι οι χώρες ήταν πολύ διαφορετικές, με διαφορετικές παραδόσεις. Το Αφγανιστάν ήταν μια φυλετική κοινωνία. Στη Συρία, είπε, υπήρχε διαφορετική νοοτροπία. Είπε ότι πιστεύει στην εκπαίδευση για τις γυναίκες.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο αλ_Γκολάνι ήταν χαλαρός, φορώντας πολιτικά ρούχα και προσπάθησε να καθησυχάσει όλους εκείνους που πιστεύουν ότι η ομάδα του δεν έχει τελειώσει με το εξτρεμιστικό παρελθόν της. Πολλοί Σύροι δεν τον πιστεύουν.

Οι ενέργειες των νέων ηγετών της Συρίας τους επόμενους μήνες θα υποδείξουν το είδος της χώρας που θέλουν να είναι η Συρία - και τον τρόπο που θέλουν να την κυβερνήσουν.



Πηγή: skai.gr

