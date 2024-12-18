Πώς η Τουρκία «εποφθαλμιά» τα εδάφη της βόρειας Συρίας

Οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία στοχεύουν να καταλάβουν περισσότερα εδάφη στη βόρεια Συρία από κουρδικές ομάδες, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg, μια κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις με τις ΗΠΑ.

Η Τουρκία και ο Εθνικός Στρατός της Συρίας, ο οποίος χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την Άγκυρα, εκμεταλλεύονται την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ , αναφέρει το δημοσίευμα. Ο SNA πιθανότατα θα προσπαθήσει να καταλάβει περιοχές στα δυτικά του Ayn al-Arab, γνωστό και ως Κομπάνι όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Κούρδοι, συνεχίζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο τις πηγές του.

Ο SNA έχει καταλάβει δύο βορειοδυτικές πόλεις από τα τέλη Νοεμβρίου από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, μια κουρδική ομάδα που υπήρξε βασικός σύμμαχος στον αγώνα των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Η στρατιωτική ώθηση στον απόηχο της πτώσης του Σύρου ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ είναι σύμφωνη με τους μακροπρόθεσμους στόχους του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν θέλει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Συρίας και να αποτρέψει τις διεισδύσεις Κούρδων μαχητών που θεωρούνται απειλή από την Άγκυρα.

Ενώ η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν μέχρι στιγμής έχει πει ελάχιστα για το θέμα, ορισμένοι γερουσιαστές έχουν απειλήσει με κυρώσεις κατά της Τουρκίας, εκτός εάν σταματήσει την προέλαση του SNA.

«Εάν η Τουρκία δεν αποδεχθεί αμέσως αυτούς τους όρους, σκοπεύουμε να φέρουμε προς ψήφιση δικομματικό νόμο που θα επιβάλλει κυρώσεις αυτή την εβδομάδα», δήλωσαν την Τρίτη οι γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν, και Λίντσεϊ Γκράχαμ, Δημοκρατικός και Ρεπουμπλικανός αντιστοίχως.

Ο επερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας αυτή την εβδομάδα, επαίνεσε την Τουρκία και τον Ερντογάν και είπε ότι η χώρα θα είναι βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Συρίας. Δεν σχολίασε για τον SNA και τις κουρδικές δυνάμεις.

Ο απώτερος στόχος της Τουρκίας είναι ο SNA να καταλάβει ολόκληρη τη συνοριακή περιοχή Συρίας-Τουρκίας που εκτείνεται για περισσότερα από 900 χιλιόμετρα μέχρι το Ιράκ, αν και αυτό θα αποδειχθεί δύσκολο. Η προέλαση του Το έχει επιβραδυνθεί ήδη από νάρκες που έχουν τοποθετήσει οι κουρδικές δυνάμεις στην ανατολική όχθη του ποταμού Ευφράτη, αναφέρουν οι πηγές στο Bloomberg.

Η ώθηση του SNA ξεκίνησε καθώς η κυβέρνηση του Άσαντ άρχισε να καταρρέει μετά την προέλαση προς τη Δαμασκό της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ. Η συγκεκριμένη ομάδα ελέγχει τώρα την πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Χαλεπίου.

Η Τουρκία λέει ότι η HTS υποστηρίζει τον στόχο της να διαλύσει τις κουρδικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός από την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ.

Το 2014, κουρδικές ομάδες απέκρουσαν μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στο Κομπάνι, με τις ΗΠΑ να τους μεταφέρουν όπλα. Η πόλη του Κομπάνι θα μπορούσε και πάλι να είναι ένα σημείο ανάφλεξης, αυτή τη φορά μεταξύ Κούρδων και μαχητών που υποστηρίζονται από την Τουρκία.

Η Τουρκία βλέπει τις κουρδικές δυνάμεις YPG, οι οποίες αποτελούν ηγετική φατρία εντός των SDF, ως θυγατρική του PKK. Το PKK, που από το 1984 πολεμά για αυτονομία στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το YPG όχι.

Η Τουρκία είχε προτείνει στις ΗΠΑ να αποτελέσουν οι τουρκικές και αμερικανικές δυνάμεις την εμπροσθοφυλακή του αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.



Πηγή: skai.gr

