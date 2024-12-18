Δεν υπάρχει λόγος η Σόφια να υποχωρήσει από τη θέση της για την ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ, δηλώνει ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ντιμίταρ Γκλάβτσεφ δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει λόγος να υποχωρήσει από τη θέση της χώρας του όσον αφορά την ένταξη της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γκλάβτσεφ έκανε τη δήλωση αυτή την ώρα που η κυβέρνηση πραγματοποιούσε την εβδομαδιαία συνεδρίασή της και πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που διεξήχθη σήμερα.

"Δεν υπάρχει αλλαγή στη θέση μας, είναι μια αρχή, είναι σύμφωνη με τον λεγόμενο συμβιβασμό του 2022. Κάναμε τον συμβιβασμό, έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και ημών", δήλωσε ο Γκλάβτσεφ. "Δεν βλέπω κανέναν λόγο να κάνω οποιαδήποτε παραχώρηση στη Βόρεια Μακεδονία από τη σημερινή βουλγαρική θέση".

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν είναι σωστό για μια υποψήφια προς ένταξη χώρα να θέτει όρους σε χώρες που είναι ήδη κράτη μέλη της ΕΕ. Εξήγησε ότι συνήθως όταν κάποιος θέλει να ενταχθεί κάπου, ακολουθεί τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί εκεί, αντί να ζητεί οι κανόνες να προσαρμοστούν για αυτόν που κάνει την αίτηση. "Αυτό θα ήταν ένα άνευ όρων προηγούμενο και αντίθετο με τις αρχές της ΕΕ και τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μειονοτήτων. Επειδή το μικρότερο εμπόδιο για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας είναι ο συμβιβασμός του 2022, αν αυτό μπορεί να είναι εμπόδιο", πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι η Βόρεια Μακεδονία συνεχίζει να μην πληροί άλλες απαιτήσεις.

Η Βουλγαρία περιμένει να δει τη Βόρεια Μακεδονία να τροποποιεί το Σύνταγμά της για να περιλάβει τους Βούλγαρους σε αυτό, πριν ανάψει το πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, και αυτό τέθηκε ως προϋπόθεση από την ΕΕ και έγινε δεκτό από τα Σκόπια. Η Βόρεια Μακεδονία έκανε πίσω, καθώς η κυβέρνηση άλλαξε και η νέα κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι συνταγματικές τροποποιήσεις που αναγνωρίζουν βουλγαρική μειονότητα δεν θα προχωρήσουν χωρίς προηγούμενες εγγυήσεις από τη Βουλγαρία ότι δεν θα ασκήσει βέτο στο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

