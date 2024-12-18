Τα ευρωπαϊκά κράτη συζητούν την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας, καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα στείλει αμερικανικές δυνάμεις στο ουκρανικό έδαφος για να εγγυηθεί την ασφάλεια.

Οι συνομιλίες, στις οποίες ηγείται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, αλλά έχουν ήδη καταδείξει τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με τους πιθανούς στόχους και το αντικείμενο μιας τέτοιας αποστολής.

Με το Κίεβο να μάχεται ακόμη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να αποφύγουν να δώσουν στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την εντύπωση ότι εκτιμούν ότι έχει έρθει η ώρα για συνομιλίες και ότι θα μπορέσει να διατηρήσει τα κέρδη του στο πεδίο της μάχης. Επιμένουν ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας για την Ουκρανία και ότι δεν βλέπουν κανένα σημάδι ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί.

Ωστόσο, στα παρασκήνια, ορισμένοι αξιωματούχοι σκέφτονται πώς τα ευρωπαϊκά κράτη θα μπορούσαν να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μέσω μιας δύναμης δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών στο ουκρανικό έδαφος.

Μια τέτοια δύναμη θα αυξήσει τον κίνδυνο μιας άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία και θα επεκτείνει τους ευρωπαϊκούς στρατούς, των οποίων τα αποθέματα όπλων έχουν εξαντληθεί από τις δωρεές στην Ουκρανία καθώς βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη των ΗΠΑ για μεγάλες αποστολές.

Ωστόσο, ο Τραμπ στις συνομιλίες με τον Μακρόν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι στις 7 Δεκεμβρίου απέκλεισε το ενδεχόμενο τα αμερικανικά στρατεύματα να παίξουν ρόλο στην επιβολή της εκεχειρίας και επέμεινε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να παίξουν αυτόν τον ρόλο μόνοι τους, όπως αναφέρει το Reuters.

Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία, είτε το Κίεβο λάβει εγγυήσεις ασφαλείας μέσω της ένταξής του στο ΝΑΤΟ -όπως ελπίζει- είτε μέσω διμερών διαβεβαιώσεων.

"Ακόμη και αν υπήρχε η εγγύηση ασφαλείας του ΝΑΤΟ, από πού θα προέρχονταν οι δυνάμεις στο έδαφος; Θα ήταν ευρωπαϊκές, επομένως οι αρχηγοί του στρατού μας ετοιμάζουν ήδη σχέδια για να εξετάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο μέλλον", δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Βρετανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης, λένε αξιωματούχοι.

Η κριτική στον Μακρόν

Ο Μακρόν επικρίθηκε όταν προσπάθησε να προωθήσει το ζήτημα, δεδομένης της πολιτικής ευαισθησίας της αποστολής στρατευμάτων.

Μετά από συνομιλίες με τον Μακρόν την περασμένη εβδομάδα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Βαρσοβία δεν σχεδιάζει να ενταχθεί σε μια τέτοια δύναμη.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Βερολίνο πιθανότατα θα διαδραματίσει ρόλο στη διασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι είδους δύναμη θα χρειαστεί.

Ο Ζελένσκι είπε ότι το θέμα θα μπορούσε να τεθεί κατά τη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες υπό τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Όμως ο Ρούτε είπε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε προτρέψει τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ και την Ουκρανία «να μην μιλούν» για μελλοντικά σενάρια.

«Αυτή τη στιγμή, αν το συζητάτε αυτό ανοιχτά, γιατί να πάει ο Πούτιν στο τραπέζι, εφόσον παίρνει αυτό που θέλει», είπε ο Ρούτε.

Οι αναλυτές λένε ότι η συζήτηση μέχρι στιγμής αποκάλυψε μια σύγχυση σχετικά με το εάν μια μελλοντική ευρωπαϊκή αποστολή θα αναλάμβανε έναν παραδοσιακό ειρηνευτικό ρόλο, όπως την παρακολούθηση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, ή εάν θα αποτελούσε ισχυρό αποτρεπτικό μέσο έναντι οποιασδήποτε περαιτέρω ρωσικής επίθεσης.

Ιταλοί αξιωματούχοι μίλησαν για διατήρηση της ειρήνης, ενώ Γάλλοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επικεντρωθεί στην αποτροπή.

Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της δύναμης

Μια αποτρεπτική δύναμη θα μπορούσε να απαρτίζεται από έναν συνασπισμό περίπου πέντε έως οκτώ κρατών, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει ορισμένες από τις συζητήσεις.

Αναλυτές και αξιωματούχοι έχουν δώσει ποικίλες εκτιμήσεις για το μέγεθος μιας τέτοιας δύναμης, τονίζοντας ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την ακριβή αποστολή της. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου 40.000 στρατιώτες μπορεί να είναι ένας εφικτός αριθμός.

Σύμφωνα με ένα σχέδιο που προβλέπει την εκ περιτροπής ανάπτυξη, θα υπήρχαν επίσης μονάδες που θα προετοιμάζονται να αναπτυχθούν και να ανασυγκροτηθούν, γεγονός που θα σήμαινε ότι περίπου 100.000 στρατιώτες θα μπορούσαν να εμπλακούν στην αποστολή ανά πάσα στιγμή, δήλωσε ο Franz-Στέφαν Γκάντι, Αυστριακός πρώην στρατιωτικός με αντικείμενο τον σχεδιασμό που τώρα είναι στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικής Σπουδές.

«Θα επεκτείνει σοβαρά τις ευρωπαϊκές χερσαίες δυνάμεις, σίγουρα», είπε.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος με αντικείμενο την ασφάλεια, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε επίσης ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 100.000 στρατιώτες.

Ο Γκάντι είπε ότι μια τέτοια δύναμη θα μπορούσε να δημιουργηθεί εάν ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη περιορίσουν άλλες αποστολές, όπως εκείνη στα Βαλκάνια.

Η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και άλλοι εταίροι ανέπτυξαν περίπου 60.000 στρατιώτες στη Βοσνία και 50.000 στο Κοσσυφοπέδιο τη δεκαετία του 1990, αλλά αυτές οι αποστολές είναι πολύ μικρότερες τώρα.

Επίσης, υπό συζήτηση είναι η σύνθεση οποιασδήποτε διεθνούς δύναμης - καθώς τα κράτη που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να είναι αποδεκτά και από τις δύο πλευρές.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Guido Crosetto είπε ότι θα πρέπει να τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά άλλοι αξιωματούχοι λένε ότι με αυτή την επιλογή θα αποκτούσε η Ρωσία ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπερβολική επιρροή.

Οι Ευρωπαίοι πιθανότατα θα πρέπει επίσης να πείσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον παρέχοντας πληροφορίες και άλλη επιχειρησιακή βοήθεια, είπαν οι αναλυτές.

Και οι πιθανοί κανόνες εμπλοκής είναι μεταξύ των πολλών κρίσιμων ζητημάτων που παραμένουν ασαφή.

«Τι θα γινόταν αν πυροβοληθεί ένας Ευρωπαίος στρατιώτης;» ρώτησε ένας Γάλλος στρατιωτικός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.