Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' μετέβη σήμερα στο προάστιο της Ρώμης Καστέλ Γκαντόλφο, στην περιοχή της λίμνης του Αλμπάνο, όπου θα παραμείνει για δυο εβδομάδες ξεκούρασης.

Πρόκειται για τοποθεσία στην οποία οι ταγοί της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας περνούν, κατά παράδοση, μια σύντομη θερινή περίοδο διακοπών.

Ο πάπας Φραγκίσκος, όμως, προτιμούσε να μένει όλο το καλοκαίρι στον Βατικανό και είχε μετατρέψει το μεγαλύτερο παπικό μέγαρο του Καστέλ Γκαντόλφο σε μουσείο.

Ο νέος ποντίφικας, πριν φτάσει στο μέγαρο Μπαρμπερίνι, όπου θα διαμείνει, κατέβηκε από το όχημα στο οποίο επέβαινε και χαιρέτησε το πλήθος πιστών που εσπευσε για να τον υποδεχθεί.

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο,ο Αμερικανός πάπας χρειάζεται μια περίοδο ανάπαυσης, διότι εργάζεται με πολύ εντατικούς ρυθμούς και έχει ήδη αρχίσει να γράφει την πρώτη του Εγκύκλιο.

Πηγή: skai.gr

