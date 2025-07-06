Λίγες ώρες πριν από την άφιξη ισραηλινών διαπραγματευτών στο Κατάρ για έμμεσες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» τις νέες απαιτήσεις που έχει εγείρει η παλαιστινιακή Χαμάς.

«Οι τροποποιήσεις που επιδιώκει η Χαμάς στην πρόταση του Κατάρ μας κοινοποιήθηκαν χθες το βράδυ και είναι απαράδεκτες για το Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Εν τούτοις, «κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης», ο κ. Νετανιάχου «έδωσε εντολή να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση για έμμεσες συνομιλίες και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ανάκτηση των ομήρων μας, βάσει της πρότασης του Κατάρ την οποία το Ισραήλ έχει αποδεχθεί», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «η διαπραγματευτική ομάδα θα ταξιδέψει την Κυριακή στο Κατάρ για τις συνομιλίες».

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις επί πρότασης για εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαβιβάσθηκε από το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με δύο παλαιστινιακές πηγές, η πρόταση περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο η Χαμάς θα απελευθερώσει 10 εν ζωή ομήρους και θα παραδώσει ορισμένες σορούς ομήρων, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, η Χαμάς θέτει ως όρους την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, την παροχή εγγυήσεων για τη μη επανάληψη των συγκρούσεων κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων και την ανάθεση της διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας στον ΟΗΕ και σε αναγνωρισμένες διεθνείς οργανώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκτίμησε πως είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς «την επόμενη εβδομάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

