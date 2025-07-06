Εντολή εκκένωσης από τους πολίτες στα λιμάνια Χοντέιντα, Ρας Ισά και Αλ Σαλίφ, καθώς και στις περιοχές των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Χοντέιντα στην Υεμένη εξέδωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με αναφορές, οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν νέές αεροπορικές επιδρομές σε θέσεις των Χούθι στην Υεμένη, ενώ νωρίτερα πραγματοποίησαν στοχευμένα χτυπήματα στον Λίβανο, σε θέσεις της Χεζμπολάχ.

