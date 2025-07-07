Η πτώση της δικτατορίας του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη μίας μακρόχρονης εμφύλιας διαμάχης στη Συρία. Ωστόσο, η αλλαγή του καθεστώτος δεν είχε ως αποτέλεσμα την ανακούφιση του πληθυσμού, ο οποίος εξακολουθεί να υποφέρει, καθώς στερείται βασικές παροχές σε όλα τα επίπεδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κατεστραμμένο δίκτυο περίθαλψης. Οι ΜΚΟ κάλυπταν ένα ποσοστό των αναγκών στην Υγεία, με τη χρηματοδότηση ωστόσο των ΗΠΑ ή της Ευρώπης. Από τις τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ, ωστόσο και το «πάγωμα» του USAID, η «σανίδα σωτηρίας» που υπήρχε, δείχνει να χάνεται.

Οι ΗΠΑ, όντας ο μεγαλύτερος δωρητής της Συρίας, με 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια κατά τη διάρκεια των 14 ετών του εμφυλίου πολέμου, αποφάσισαν με εντολή Τραμπ, να «παγώσουν» όλα τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας.

Οι περικοπές από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αποδεικνύονται καταστροφικές για το υγειονομικό σύστημα της Συρίας, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Συρία, όπου έχουν εγκατασταθεί εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένοι.

Καθώς τα χρήματα στερεύουν, ο κίνδυνος για τους Σύρους αυξάνεται. Οι εργαζόμενοι στη Mehad, μία ΜΚΟ που ενεργοποιείται στη Συρία, έχουν καταμετρήσει δεκάδες κρούσματα σοβαρού οξέος υποσιτισμού τους τελευταίους τρεις μήνες στην περιοχή Azaz, βόρεια του Χαλεπίου. «Περισσότερα από 416.000 παιδιά στη Συρία διατρέχουν τώρα σημαντικό κίνδυνο σοβαρού υποσιτισμού μετά την ξαφνική αναστολή της ξένης βοήθειας», δήλωσε η Save the Children.

Πολλές από τις δραστηριότητες της Mehad στη βόρεια Συρία έχουν επίσης κλείσει ή έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν. Σε αυτές περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προγράμματα για μητέρες και τα παιδιά τους και ένα πρόγραμμα διανομής τροφίμων.

Στην βορειοδυτική πόλη Kafar Takharim, η Mehad παρείχε υπηρεσίες στο ένα τρίτο περίπου των μητέρων και των βρεφών. Αλλά άλλες ΜΚΟ έχουν έκτοτε σταματήσει να λειτουργούν και η Mehad εξυπηρετεί τώρα τις περισσότερες μητέρες της πόλης.

Σε όλη τη βορειοδυτική Συρία, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας προειδοποίησαν τον Μάιο: «172 εγκαταστάσεις υγείας κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω απότομων περικοπών χρηματοδότησης - αφήνοντας ενδεχομένως 4,24 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε βασικές παροχές υγείας και θεραπεία χρόνιων παθήσεων». Στη βορειοανατολική Συρία, ανέφεραν σε δελτίο που δημοσιεύτηκε από το Health Cluster υπό την ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, «23 εγκαταστάσεις έχουν ήδη ανασταλεί και άλλες 68 κινδυνεύουν να κλείσουν».

Και καθώς οι εγκαταστάσεις κλείνουν, όσες παραμένουν ανοιχτές δέχονται πολλαπλάσιο αριθμό ασθενών ή ανθρώπων με ανάγκες. Το προσωπικό του νοσοκομείου Al Kesra δήλωσε ότι ο αριθμός των περιστατικών που δέχονται αυξήθηκε κατά περίπου 10% τους τελευταίους πέντε μήνες. Την ίδια στιγμή, το νοσοκομείο έκλεισε μια πτέρυγα που παρείχε υπηρεσίες σε υποσιτισμένα βρέφη, επειδή ο οργανισμός που το υποστήριζε έχασε τη χρηματοδότησή του από την USAID.

Οι Σύροι με νεφρικές παθήσεις αντιμετωπίζουν επίσης αυξανόμενο κίνδυνο. Τρία κέντρα αιμοκάθαρσης που λειτουργούν από τη Mehad είναι πλέον τα μόνα λειτουργικά κέντρα στη βορειοανατολική Συρία. Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Abu Hamam λέει ότι τους τελευταίους πέντε μήνες αναγκάστηκε να απορρίψει ορισμένους ασθενείς που χρειάζονταν αιμοκάθαρση. Ορισμένα μηχανήματα αιμοκάθαρσης εκεί αρχίζουν να χαλάνε, δήλωσε ο νεφρολόγος του νοσοκομείου Ahmad Aswaad.

Εάν οι περικοπές επιδεινωθούν, είπε ο Aswaad, «θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα... πολλοί ασθενείς θα πεθάνουν».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.