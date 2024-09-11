Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε σε ειρωνικό τόνο στους ισχυρισμούς του υποψήφιου Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι μετανάστες τρώνε κατοικίδια ζώα και ότι η Γερμανία απέτυχε στην προσπάθειά της να εγκαταλείψει τα ορυκτά καύσιμα.

«Είτε σας αρέσει είτε όχι, το ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας είναι πλήρως λειτουργικό, με περισσότερο από 50% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και κλείνουμε - δεν κατασκευάζουμε - εργοστάσια λιγνίτη και πυρηνικής ενέργειας. Ο λιγνίτης θα είναι εκτός δικτύου το αργότερο έως το 2038», αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στον επίσημο αγγλόφωνο λογαριασμό του στην πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter). Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται μάλιστα και υστερόγραφο: «Υ.Γ. Επίσης, δεν τρώμε γάτες και σκύλους».

Like it or not: Germany’s energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down – not building – coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also don’t eat cats and dogs. #Debate2024 pic.twitter.com/PiDO98Vxfo — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 11, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στο debate με την Κάμαλα Χάρις ανέφερε ότι οι μετανάστες στο τρώνε γάτες και σκύλους, κάτι που αργότερα διαψεύστηκε με αποτέλεσμα αυτή του η φράση να θεωρηθεί «γκάφα» του πρώην προέδρου.

