Αιχμηρή απάντηση Γερμανίας σε Τραμπ για τα σχόλια του στο debate: «Δεν τρώμε γάτες και σκύλους»

«Είτε σας αρέσει είτε όχι, το ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας είναι πλήρως λειτουργικό, με περισσότερο από 50% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»

Τραμπ

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε σε ειρωνικό τόνο στους ισχυρισμούς του υποψήφιου Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι μετανάστες τρώνε κατοικίδια ζώα και ότι η Γερμανία απέτυχε στην προσπάθειά της να εγκαταλείψει τα ορυκτά καύσιμα.

«Είτε σας αρέσει είτε όχι, το ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας είναι πλήρως λειτουργικό, με περισσότερο από 50% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και κλείνουμε - δεν κατασκευάζουμε - εργοστάσια λιγνίτη και πυρηνικής ενέργειας. Ο λιγνίτης θα είναι εκτός δικτύου το αργότερο έως το 2038», αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στον επίσημο αγγλόφωνο λογαριασμό του στην πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter). Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται μάλιστα και υστερόγραφο: «Υ.Γ. Επίσης, δεν τρώμε γάτες και σκύλους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στο debate με την Κάμαλα Χάρις ανέφερε ότι οι μετανάστες στο τρώνε γάτες και σκύλους, κάτι που αργότερα διαψεύστηκε με αποτέλεσμα αυτή του η φράση να θεωρηθεί «γκάφα» του πρώην προέδρου.

