Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο το όνομα του Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποιήθηκε στην τηλεμαχία για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ και τους κάλεσε να σταματήσουν να τον εμπλέκουν στην πολιτική τους μάχη.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές μία εβδομάδα αφού ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δήλωσε με περιπαικτική διάθεση ότι προτιμά τη Χάρις έναντι του Τραμπ, οδηγώντας τον Λευκό Οίκο στο να δηλώσει ότι ο Πούτιν θα πρέπει να σταματήσει να σχολιάζει τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Κρεμλίνο δεν παρακολούθησε άμεσα τη χθεσινοβραδινή τηλεμαχία, αλλά ενημερώθηκε από όσα μετέδωσαν ειδησεογραφικές πηγές.

«Φυσικά, παρατηρήσαμε ότι και οι δύο υποψήφιοι ανέφεραν τον πρόεδρό μας, ανέφεραν τη χώρα μας. Φυσικά, η θέση είναι εντελώς ξεκάθαρη –οι ΗΠΑ, ως σύνολο, ανεξάρτητα από το κόμμα από το οποίο προέρχονται οι υποψήφιοι, διατηρούν μια αρνητική στάση, μια μη φιλική στάση προς τη χώρα μας», δήλωσε.

«Το όνομα του Πούτιν χρησιμοποιείται ως ένα από τα εργαλεία στην εγχώρια πολιτική μάχη στις ΗΠΑ. Πραγματικά, δεν μας αρέσει αυτό και ελπίζουμε ότι θα αφήσουν ήσυχο το όνομα του προέδρου μας».

Κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας, ο Τραμπ και η Χάρις διασταύρωσαν τα ξίφη τους αναφορικά με τον Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Χάρις είπε ότι, εάν ήταν πρόεδρος ο Τραμπ, ο Πούτιν θα στρογγυλοκαθόταν «στο Κίεβο αυτή τη στιγμή».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να «τελειώσει αυτός ο πόλεμος» χωρίς να λέει εάν επιθυμεί να κερδίσει η Ουκρανία.

Επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι, εάν εκλεγεί, θα διευθετήσει τη σύγκρουση πριν ακόμα αναλάβει καθήκοντα. Δεν δήλωσε πώς θα το καταφέρει αυτό. Επέκρινε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν που δεν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν τα δύο τελευταία χρόνια.

Ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση, δήλωσε ότι μια τηλεφωνική επικοινωνία δεν θα τερμάτιζε τη σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

