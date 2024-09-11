Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ζητώντας μάλιστα την επιστροφή της Κριμαίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

"Η υποστήριξή μας για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας είναι ακλόνητη. Η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία είναι απαίτηση του διεθνούς δικαίου", δήλωσε ο Ερντογάν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην 4η Σύνοδο Ηγετών της Κριμαϊκής Πλατφόρμας.

Ειδικότερα, ο Ερντογάν τόνισε τη στάση της Τουρκίας για την Κριμαία, διαμηνύοντας ότι η επιστροφή της στην Ουκρανία ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή νομικά πρότυπα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα των Τούρκων Τατάρων της Κριμαίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η Τουρκία δεν αναγνώρισε ποτέ την προσάρτηση της Κριμαίας, η οποία έχει επιδεινώσει τα δεινά των κατοίκων της περιοχής.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Ερντογάν μετέφερε τις ευρύτερες φιλοδοξίες της Άγκυρας για επίλυση της σύγκρουσης, σημειώνοντας: «Η ειλικρινής επιθυμία μας είναι να τελειώσει ο πόλεμος με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη βασισμένη στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στη χερσόνησο της Κριμαίας τον Φεβρουάριο του 2014, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να διαιρεί επισήμως την περιοχή σε δύο χωριστά ομοσπονδιακά υποκείμενα της Ρωσικής Ομοσπονδίας τον επόμενο μήνα.

Ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης εμπιστοσύνη για περαιτέρω ενέργειες για την υποστήριξη των Τούρκων Τατάρων της Κριμαίας, λέγοντας: «Πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να γίνονται πρόσθετα βήματα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των Τούρκων Τατάρων της Κριμαίας την επόμενη περίοδο».

