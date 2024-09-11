Τουρκία: Μετά από 13 χρόνια στον Αραβικό Σύνδεσμο

Η αποδοχή της Τουρκίας στον Αραβικό Σύνδεσμο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Άγκυρα καθώς θα προσπαθήσει να προωθήσει έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή με αφορμή το Παλαιστινιακό. Στην ομιλία του στη σύνοδο στο Κάιρο, ο Χακάν Φιντάν επέκρινε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αλλάξει την ταυτότητα της Ιερουσαλήμ και τόνισε ότι ο ισλαμικός κόσμος θα συνεχίσει τις κοινές του προσπάθειες για να πιέσει τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τις ενέργειες του Τελ Αβίβ. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από τον Αραβικό Σύνδεσμο κυρίως λόγω της υποστήριξής της προς τη Μουσουλμανική Αδελφότητα στηνΑίγυπτο και την ανάμειξη της στη Συρία σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να ανατρέψει το καθεστώς Άσαντ. Η ομαλοποίηση των σχέσεων της Άγκυρας με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τελευταία την Αίγυπτο, ύστερα από την επίσκεψη της περασμένης εβδομάδας στην Άγκυρα του Αιγύπτιου προέδρου Σίσι, φαίνεται να δίνει τέλος στην απομόνωση της Τουρκίας.



Αυτή τη φορά δε πιστεύεται ότι η Δαμασκός έδωσε το πράσινο φως για τη συμμετοχή της Τουρκίας στη σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου όπου συμμετείχε επίσης και ο επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπε Λατσαρίνι και η Ανώτερη Συντονίστρια του ΟΗΕ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Ανασυγκρότησης για τη Γάζα Σίγκριντ Κάαγκ. Ο Μπορέλ δήλωσε ότι η ΕΕ υποστήριξε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σημείωσε ωστόσο ότι «αυτοί που διεξάγουν πόλεμο δεν δείχνουν ανησυχία για τον τερματισμό του». Είπε ότι παραμελούν το Διεθνές Δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Ο Μπορέλ κατηγόρησε επίσης τα «ριζοσπαστικά μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης» ότι προσπαθούν να καταστήσουν «αδύνατη τη δημιουργία ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους».

Στην ομιλία του ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η αιματοχυσία στη Γάζα ήταν άμεσο αποτέλεσμα της ατιμωρησίας προηγούμενων ισραηλινών επιθέσεων. Είπε ότι όσοι υποστηρίζουν τον Νετανιάχου είναι συνένοχοι στη συνεχιζόμενη γενοκτονία. Ο Φιντάν αναφέρθηκε στο επερχόμενο Τουρκοαραβικό Οικονομικό Φόρουμ που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών και τη διερεύνηση νέων οδών συνεργασίας μεταξύ των μελών του Αραβικού Συνδέσμου. Τόνισε τη σημασία της διατήρησης και ανάπτυξης των υφιστάμενων μηχανισμών συνεργασίας και εξέφρασε την ετοιμότητα για τη δημιουργία νέων μηχανισμών με όραμα για το μέλλον και κάλεσε τις αραβικές χώρες, τα μουσουλμανικά έθνη, τις παλαιστινιακές ομάδες και τους διεθνείς οργανισμούς να ενωθούν για να σταματήσουν την ισραηλινή επιθετικότητα.

