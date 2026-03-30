Αϊτή: Συμμορία δολοφονεί 30 ανθρώπους και απαγάγει δεκάδες

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι δολοφονήθηκαν και δεκάδες ακόμη αγνοούνται, μετά από νέα επίθεση συμμορίας σε πόλη της κεντρικής Αϊτής, σύμφωνα με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συμμορία "Gran Grif" επιτέθηκε στην πόλη Petite-Rivière de l’Artibonite νωρίς την Κυριακή, 29/3, καίγοντας σπίτια και αφήνοντας πτώματα στους δρόμους. Η επίθεση συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα, δήλωσε η Bertide Horace, εκπρόσωπος της οργάνωσης Commission for Dialogue, Reconciliation and Awareness to Save the Artibonite.

Όπως ανέφερε στο Associated Press, η συμμορία διατηρεί τον έλεγχο της συνοικίας Jean-Denis και έχει στήσει οδοφράγματα.

«Η περιοχή είναι εντελώς έρημη», είπε. «Μόνο οι συμμορίες έχουν τον έλεγχο». Η ίδια δήλωσε ότι η οργάνωσή της έχει περισυλλέξει τουλάχιστον 30 πτώματα και ερευνά αναφορές για αγνοούμενους. «Η επικοινωνία είναι πολύ δύσκολη εκεί», πρόσθεσε.

Ο Antonal Mortimé, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνδιευθυντής της οργάνωσης Défenseurs Plus, δήλωσε στο Radio Caraïbes ότι οι νεκροί ενδέχεται να φτάνουν τους 70, βάσει πληροφοριών από τοπικούς ακτιβιστές.

Η Εθνική Αστυνομία της Αϊτής ανέφερε ότι αστυνομικοί, με την υποστήριξη Κενυατών αστυνομικών που συμμετέχουν σε αποστολή με τη στήριξη του ΟΗΕ, βοήθησαν στη διάσωση κατοίκων στη συνοικία Jean-Denis. Ωστόσο, η επέμβαση καθυστέρησε επειδή οι συμμορίες είχαν σκάψει μεγάλα χαντάκια για να εμποδίσουν την πρόσβαση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Οι εκτιμήσεις για τα θύματα συχνά διαφέρουν σημαντικά μετά από τέτοιες επιθέσεις, λόγω περιορισμένης επικοινωνίας και δυσκολίας πρόσβασης των αρχών. Οι συμμορίες ελέγχουν περίπου το 90% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς και έχουν επεκτείνει την επιρροή τους και σε κεντρικές περιοχές της χώρας.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα φέτος την εξάπλωση των συμμοριών ως «άνευ προηγουμένου», αναφέροντας ότι περισσότεροι από 5.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αϊτή από την 1η Μαρτίου 2025 έως τις 15 Ιανουαρίου.

Η "Gran Grif", η μεγαλύτερη συμμορία στην περιοχή Αρτιμπονίτ, είχε επιτεθεί στην ίδια πόλη και πριν από περίπου έναν χρόνο, αναγκάζοντας δεκάδες ανθρώπους να διασχίσουν κολυμπώντας τον μεγαλύτερο ποταμό της χώρας για να σωθούν. Η ίδια ομάδα κατηγορείται επίσης για επίθεση στην πόλη Pont-Sondé τον Οκτώβριο του 2024, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 70 άνθρωποι, σε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές στη σύγχρονη ιστορία της Αϊτής.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, η "Gran Grif" δημιουργήθηκε όταν ο Prophane Victor, πρώην βουλευτής που εκπροσωπούσε την περιοχή, άρχισε να εξοπλίζει νεαρούς άνδρες.



