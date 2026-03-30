Αρκετές είναι οι χώρες που εφαρμόζουν δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τη βαθιά ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η Ασία νιώθει πρώτη τον αντίκτυπο και το σοκ θα κινηθεί προς τα δυτικά, προειδοποίησε η JPMorgan σε έκθεσή της την περασμένη εβδομάδα. Ακολουθεί μια ματιά στα μέτρα που λαμβάνουν ορισμένες χώρες:

Η Πολωνία προσχώρησε στη Νότια Κορέα, την Κίνα, την Κροατία και την Ουγγαρία στην επιβολή ανώτατου ορίου τιμών στο πετρέλαιο.

Η Γαλλία εφαρμόζει στοχευμένες επιδοτήσεις καυσίμων για τους τομείς των μεταφορών, της γεωργίας και της αλιείας, καθώς και πολιτική στήριξης των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος για την πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας επέβαλε σειρά μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτά περιλαμβάνουν την απαγόρευση χρήσης κλιματιστικών και συσκευών θέρμανσης σε κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσια ιδρύματα, την απαγόρευση χρήσης κρατικών οχημάτων εκτός επίσημων καθηκόντων και την αναστολή όλων των ταξιδιών επίσημων αποστολών.

Η Ιταλία, η Αυστραλία και η Ιρλανδία έχουν μειώσει τους φόρους στα καύσιμα (βενζίνη και ντίζελ) τις τελευταίες ημέρες, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν τις τιμές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει 50 εκατομμύρια λίρες για τη στήριξη νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος που θερμαίνουν τα σπίτια τους με πετρέλαιο κηροζίνης, ώστε να αντιμετωπίσουν την αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Σε αντίθεση με τα περισσότερα νοικοκυριά στη Βρετανία, αυτά δεν καλύπτονται από το ήδη υπάρχον πλαφόν τιμών ενέργειας.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ξεκίνησε την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου διάρκειας 30 ημερών από τα κρατικά της αποθέματα την περασμένη εβδομάδα και έχει θεσπίσει επιδοτήσεις ώστε να διατηρηθούν οι τιμές καυσίμων περίπου στα 170 γιεν (1,07 δολάρια) ανά λίτρο.

Οι Φιλιππίνες έγιναν η πρώτη χώρα που κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης λόγω της ενεργειακής κρίσης την περασμένη εβδομάδα. Έχουν εισαγάγει επιδοτήσεις καυσίμων και άλλα μέτρα για τη μείωση του κόστους μεταφορών, ενώ έχουν λάβει και μέτρα κατά της αισχροκέρδειας και της αποθεματοποίησης.

Πηγή: skai.gr

