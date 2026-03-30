Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη βόρεια και τη νότια Δυτική Όχθη, ανακοίνωσαν ο ισραηλινός στρατός και το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας που εδρεύει στη Ραμάλα.

Σύμφωνα με τον στρατό, ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι θεάθηκε να τρέχει προς την κατεύθυνση στρατιωτών που εκτελούσαν υπηρεσία κοντά στην πόλη Ντούρα, το πρωί.

«Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον του τρομοκράτη και τον εξόντωσαν», ανέφερε.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι οι άνδρας αυτός ήταν ο 22χρονος Ράμζι αλ Αουαουντέχ, ο οποίος σκοτώθηκε τα ξημερώματα «από ισραηλινά πυρά στην πόλη Χούρσα», τρία χιλιόμετρα νοτίως της Ντούρα.

Λίγες ώρες αργότερα ο στρατός ανέφερε ότι ένας δεύτερος άνδρας επιτάχυνε με το αυτοκίνητό του, οδηγώντας το προς την κατεύθυνση στρατιωτών που είχαν αναπτυχθεί κοντά στην Τουλκάρεμ. Πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο, για τον Αμπντουλραχμάν Άμπου αλ Ρουμπ, 31 ετών, ο οποίο σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στο φυλάκιο ελέγχου του Ανάμπ, ανατολικά της Τουλκάρεμ.

Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που επικαλείται στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.056 Παλαιστίνιοι, μαχητές αλλά και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη, από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023. Στην ίδια περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, στρατιώτες και πολίτες, από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

