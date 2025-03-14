Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν πεθάνει από χολέρα και πάνω από 1.500 κρούσματα έχουν διαγνωστεί στη δυτική Αιθιοπία, όπου η νόσος «εξαπλώνεται γρήγορα», ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

Η χολέρα είναι μια οξεία διαρροϊκή νόσος που προκαλείται από την κατανάλωση τροφίμων ή νερού μολυσμένου από ένα βακτήριο, το Δονάκιο της χολέρας (Vibrio cholerae).

Τα τρία τέταρτα των ανθρώπων που προσβάλλονται δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα.

Ωστόσο η νόσος μπορεί να είναι επικίνδυνη για το 10 με 20% των κρουσμάτων, με οξείες διάρροιες και εμετούς, που προκαλούν ταχεία αφυδάτωση.

«Η χολέρα εξαπλώνεται γρήγορα στη δυτική Αιθιοπία (…) θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές», σημειώνει η μκο σε ανακοίνωση που έστειλε στο AFP.

Η ίδια γνωστοποιεί τουλάχιστον 31 θανάτους και πάνω από 1.500 κρούσματα στην περιφέρεια Γκαμπέλα, που συνορεύει με το Νότιο Σουδάν, στηριζόμενη στα στοιχεία του περιφερειακού γραφείου υγείας.

Η κατάσταση στο δυτικό τμήμα της Αιθιοπίας έχει επιδεινωθεί από την άφιξη ανθρώπων που φεύγουν για να γλιτώσουν από τη βία στο Νότιο Σουδάν και διασχίζουν «τα σύνορα αναζητώντας επείγουσα ιατρική φροντίδα», υπογραμμίζει η οργάνωση.

Στο νεαρότερης ηλικίας κράτος του πλανήτη, που μαστίζεται από αστάθεια μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από το Σουδάν το 2011, εμφανίστηκε επιδημία χολέρας τον Οκτώβριο του 2024.

«Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και έχουν χάσει την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία εξάπλωση της χολέρας», επισημαίνει η MSF.

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε κοινοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου στο AFP από τοπικό υγειονομικό αξιωματούχο, γνωστοποιούσε τουλάχιστον 15 θανάτους και πάνω από 200 κρούσματα χολέρας από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Εδώ και εβδομάδες μαίνονται συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις της κυβέρνησης του Νοτίου Σουδάν και ένοπλες οργανώσεις στον Άνω Νείλο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, και αυτό «επιδεινώνει την επιδημία», σύμφωνα με την MSF.

Πολλές περιφέρειες της Αιθιοπίας, της χώρας της ανατολικής Αφρικής με περίπου 120 εκατομμύρια κατοίκους, αντιμετωπίζουν επιδημίες χολέρας, ιδίως η Αμχάρα, η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας.

Το 2023, ο αριθμός των κρουσμάτων χολέρας που καταγράφηκαν στον κόσμο αυξήθηκε κατά 13% και των θανάτων κατά 71% σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). «Πάνω από 4.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει (…) από αυτήν τη νόσο που μπορεί να αποφευχθεί και θεραπεύεται εύκολα», σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

