Σουδάν: 70 νεκροί από χολέρα σε μια εβδομάδα

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι πέθαναν από χολέρα και περισσότερα από 2.200 κρούσματα καταγράφηκαν στο νότιο Σουδάν την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση Save the Children επικαλούμενη στοιχεία του υπουργείου Υγείας της αφρικανικής χώρας.

Η έξαρση των κρουσμάτων χολέρας σημειώνεται μετά την επίθεση drone στον κεντρικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Ουμ Νταμπακάρ, 275 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Χαρτούμ, η οποία διέκοψε την πρόσβαση σε πόσιμο νερό στην πόλη Κόστι της πολιτείας του Λευκού Νείλου.

Το σουδανικό σύστημα υγείας έχει παραλύσει εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, υποχρεώνοντας πάνω από 12 εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η οργάνωση Save the Children έκανε λόγο για 2.243 κρούσματα χολέρας – περίπου 400 κρούσματα ημερησίως – στην πόλη Κόστι και τουλάχιστον 70 επιβεβαιωμένους θανάτους από τη νόσο μεταξύ 20 και 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας την Τρίτη, στο Σουδάν έχουν καταγραφεί περισσότερα από 55.000 κρούσματα χολέρας και 1.400 θάνατοι που αποδίδονται στη νόσο από τον Αύγουστο του 2024.

