Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισκέφθηκε σήμερα πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές, την ώρα που προμηνύονται δραστικές περικοπές στη βοήθεια που τους παρέχεται λόγω έλλειψης χρηματοδότησης απειλώντας να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης στον μεγαλύτερο καταυλισμό προσφύγων παγκοσμίως.

Η σημερινή επίσκεψη του Γκουτέρες στον καταυλισμό των Ροχίνγκια στην περιοχή του Κοξ Μπαζάρ στο Μπανγκλαντές –όπου ζουν περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι-- θεωρείται κρίσιμης σημασίας αφού το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε περικοπές στις μερίδες φαγητού που τους παρέχει μετά την αναστολή των δραστηριοτήτων της USAID.

Το WFP έχει επισημάνει ότι ίσως να αναγκαστεί να περιορίσει τις μερίδες που παρέχει στους Ροχίνγκια από τα 12,5 δολάρια μηνιαίως στα 6 δολάρια ήδη από τον Απρίλιο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής μπροστά στα αυξανόμενα επίπεδα πείνας στον καταυλισμό.

«Ό,τι μας δίνεται τώρα δεν αρκεί. Αν μειωθεί στο μισό, απλώς θα λιμοκτονήσουμε», δήλωσε ο Μοχάμεντ Σαμπίρ, ένας 31χρονος πρόσφυγας Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ που ζει στο Κοξ Μπαζάρ από το 2017 όταν έφυγε από την πατρίδα του για να γλιτώσει τις διώξεις.

Νωρίτερα τον Μάρτιο το WFP είχε αναφέρει ότι η μείωση αυτή οφείλεται στη γενικότερη έλλειψη χρηματοδότησης της υπηρεσίας και όχι συγκεκριμένα στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τη διεθνή βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ.

Ωστόσο ανώτερος αξιωματούχος του Μπανγκλαντές επεσήμανε στο Reuters ότι η απόφαση του Ρεπουμπλικάνου σίγουρα συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασης, καθώς οι ΗΠΑ ήταν η βασική χώρα που χρηματοδοτούσε τη βοήθεια για τους Ροχίνγκια.

Στο Μπανγκλαντές ζουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια, μια μουσουλμανική μειονότητα απάτριδων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη Μιανμάρ, κυρίως το 2016 και το 2017, λόγω των διώξεων. Αυτοί εγκαταστάθηκαν σε καταυλισμούς στο Κοξ Μπαζάρ και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην παιδεία και την εργασία.

Περίπου 70.000 Ροχίνγκια κατέφυγαν πέρυσι στο Μπανγκλαντές, κυρίως λόγω της αυξανόμενης πείνας στην πολιτεία Ραχίν της Μιανμάρ, όπου ζει μεγάλο μέρος της κοινότητάς τους.

Ο Σαμπίρ, πατέρας πέντε παιδιών, δήλωσε: «Δεν μας επιτρέπεται να εργαστούμε εδώ. Νιώθω αβοήθητος όταν σκέφτομαι τα παιδιά μου. Με τι θα τα ταΐσω;».

«Ελπίζω να μην μας ξεχάσουν. Η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να σταθεί στο ύψος της και να μας βοηθήσει», πρόσθεσε.

Το WFP έχει ανακοινώσει ότι χρειάζεται 15 εκατ. δολάρια τον Απρίλιο προκειμένου να διατηρήσει πλήρεις τις μερίδες για τους πρόσφυγες.

Η μεταβατική κυβέρνηση του Μπανγκλαντές, που ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο του 2024 μετά τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της εκδιωχθείσας πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, ελπίζει η επίσκεψη Γκουτέρες να προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην κρίση και να βοηθήσει στην κινητοποίηση βοήθειας για τους πρόσφυγες.

Σήμερα το απόγευμα ο Γκουτέρες πρόκειται να πάρει μέρος στο ιφτάρ – το γεύμα που σπάει η νηστεία του Ραμαζανιού—μαζί με πρόσφυγες και τον επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, τον βραβευμένο με Νόμπελ Μοχάμεντ Γιουνούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

