Ο ΠΟΥ προειδοποίησε χθες Παρασκευή πως δεν απομένουν πλέον καθόλου εμβόλια κατά της χολέρας που λαμβάνονται από το στόμα στα παγκόσμια στοκ, κάτι που εγείρει μεγάλα προβλήματα για την προσπάθεια να ανακοπεί η εξάπλωση της εξαιρετικά μολυσματικής νόσου.

«Ως τη 14η Οκτωβρίου, το παγκόσμιο στοκ των εμβολίων κατά της χολέρας που λαμβάνονται από το στόμα είναι εξαντλημένο», με άλλα λόγια «δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες δόσεις», τόνισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στη μηνιαία έκθεσή του.

«Αυτή η έλλειψη εγείρει μεγάλα προβλήματα για τις προσπάθειες καταπολέμησης των επιδημικών εξάρσεων και εμποδίζει τις προσπάθειες με σκοπό να ελεγχθεί η εξάπλωση της νόσου», συνέχισε.

Η παγκόσμια παραγωγή εμβολίων βρίσκεται στο μέγιστο, αλλά η ζήτηση ξεπερνάει την προσφορά, εξήγησε η υπηρεσία δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου ως τη 14η Οκτωβρίου, η διεθνής ομάδα συντονισμού για την προμήθεια εμβολίων έλαβε αιτήματα για εμβόλια κατά της χολέρας που λαμβάνονται από το στόμα από πλευράς του Μπανγκλαντές, του Σουδάν, του Νίγηρα, της Αιθιοπίας και της Μιανμάρ.

Τα αιτήματα συνολικά ανέρχονται σε 8,4 εκατομμύρια δόσεις, όμως μπόρεσαν να σταλούν μόνο 7,6 εκατ. δόσεις.

Ο ΠΟΥ σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί 439.724 κρούσματα χολέρας και 3.432 θάνατοι ως την 29η Σεπτεμβρίου φέτος. «Μολονότι ο αριθμός των κρουσμάτων το 2024 είναι κατά 16% χαμηλότερος από αυτόν της περασμένης χρονιάς, η αύξηση του αριθμού των θανάτων κατά 126% είναι πολύ ανησυχητική», τόνισε.

Από τον περασμένο μήνα, νέες εξάρσεις της χολέρας έχουν αναφερθεί στον Νίγηρα (705 κρούσματα, 17 θάνατοι) και στην Ταϊλάνδη (πέντε κρούσματα χωρίς θάνατο), κάτι που αυξάνει στις 30 τον αριθμό των χωρών που επλήγησαν μέσα στο 2024, διαπίστωσε ο ΠΟΥ.

Αυτόν τον μήνα, εντοπίστηκε κρούσμα χολέρας στον Λίβανο — χώρα όπου πλέον μαίνεται πόλεμος.

Ο ΠΟΥ επισήμανε ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης εκεί είναι «πολύ υψηλός», εξαιτίας της επιδείνωσης των υγειονομικών συνθηκών, ειδικά για τους εσωτερικά εκτοπισμένους.

Η χολέρα, λοίμωξη η οποία μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων, ή νερού, ή περιττωμάτων με το βακτήριο Vibrio cholerae, προκαλεί οξεία διάρροια κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς σε ώρες αν δεν χορηγηθούν αντιβιοτικά και δεν υπάρξει το συντομότερο ενυδάτωση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα παιδιά, πάνω απ’ όλα τα μικρότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.