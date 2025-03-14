Κουρσκ: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα ακόμα χωριό από τα ουκρανικά στρατεύματα

Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της ανακατέλαβαν ένα ακόμα χωριό στην προσπάθειά τους να εκδιώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις από τις τελευταίες εναπομείνασες θέσεις τους εντός της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα ανακατέλαβαν την Γκοντσαρόβκα, έναν από τους λίγους πια οικισμούς που βρίσκονται ακόμα σε ουκρανικά χέρια. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από το Κίεβο.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι ήλεγχε περίπου 100 οικισμούς στο αποκορύφωμα της αιφνιδιαστικής της διείσδυσης στη δυτική Ρωσία, την οποία εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου πέρυσι με στόχο να αποσπάσει ρωσικές δυνάμεις από την ανατολική Ουκρανία και να εξασφαλίσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες.

Ωστόσο οι ρωσικές δυνάμεις, με την υποστήριξη στρατευμάτων από τον σύμμαχό τους Βόρεια Κορέα, σταδιακά ανακτούν το χαμένο έδαφος, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανία με το να διακόπτουν τις εφοδιαστικές της γραμμές.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή αυτή την εβδομάδα στους διοικητές του να εκδιώξουν τα τελευταία ουκρανικά στρατεύματα το συντομότερο δυνατόν, λέγοντας ότι θα πρέπει να «παραδοθούν ή να πεθάνουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

