Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή της έκρηξης drone στη Μόσχα – Βίντεο

Ρωσικά ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο με τη στιγμή μιας ισχυρής έκρηξης στην περιοχή του συγκροτήματος κατοικιών Yuzhnaya Bitsa στην περιοχή Λενίνσκι της περιφέρειας της Μόσχας. Ένα από τα ουκρανικά drones που πετούσαν στη Μόσχα καταστράφηκε ακριβώς στο σημείο αυτό.

Αρκετά ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν πάνω από τη Μόσχα και την περιοχή της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με μερικά να πλησιάζουν έως και σε τρία χιλιόμετρα απόσταση από το Κρεμλίνο, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, επτά drones αναχαιτίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη Μόσχα.

Αν και δεν έχουν αναφερθεί θύματα, είναι η δεύτερη ουκρανική επίθεση στη Μόσχα μέσα σε μια εβδομάδα.

Η κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στην Bitsa, ενώ στη συνέχεια ακούγονται συναγερμοί αυτοκινήτων.

Πηγή: skai.gr

